Période de consultation publique et séances d'information sur le résumé de la description initiale du projet

Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 14 juill. 2025 /CNW/ - WattBridge Energy IPP Holdings SARL, société filiale de PROENERGY Holding Company inc., propose le projet d'intégration des énergies renouvelables et de sécurisation du réseau électrique de Centre Village, une nouvelle installation de production d'électricité située à Centre Village, prés de Sackville, au sud-est du Nouveau-Brunswick. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Cette rétroaction permettra à l'AEIC de préparer un sommaire des questions qui sera remis au promoteur.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 89719). Le résumé de la description initiale du projet est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 1er août 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne et feront partie du dossier du projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu sur le Registre. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique.

Séances d'information

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à participer à une séance d'information virtuelle pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et la façon de présenter des commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Le 21 juillet 2025 de 18 h 30 à 20 h 00 HAA (en anglais)

Le 22 juillet 2025 de 13 h 30 à 15 h 00 HAA (en anglais)

Le 22 juillet 2025 de 18 h 30 à 20 h 00 HAA (en français)

Pour vous renseigner sur les modalités de participation à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet et cliquez sur «Séances d'information». Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'AEIC à l'adresse courriel du projet mentionné ci-dessus.

Quel est le projet proposé?

WattBridge Energy IPP Holdings SARL, société filiale de PROENERGY Holding Company inc., propose de construire, d'exploiter et de désaffecter le projet d'intégration des énergies renouvelables et de sécurisation du réseau électrique de Centre Village, une nouvelle installation de production d'électricité située à proximité de Centre Village, près de Sackville, au sud-est du Nouveau-Brunswick. Tel qu'il est proposé, le projet utiliserait des turbines à gaz pour générer jusqu'à 500 mégawatts d'électricité. Ces installations seraient exploitées selon les besoins pour assurer la fiabilité du réseau et servir à la production d'électricité de secours. La durée d'exploitation prévue pour le projet est d'environ 25 ans.

