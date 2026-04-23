Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) mène une évaluation d'impact fédérale pour le projet de route d'approvisionnement Webequie, une route toutes saisons d'une longueur de 107 kilomètres reliant l'aéroport de Webequie et la zone du lac McFaulds, dans le nord de l'Ontario

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à formuler des commentaires à propos de la version provisoire du rapport d'évaluation d'impact. Ce rapport provisoire inclut les conclusions et les recommandations de l'AEIC concernant les effets négatifs du projet relevant d'un domaine de compétence fédérale, de même que les mesures d'atténuation et les programmes de suivi connexes proposés pour l'atténuation et la surveillance de ces effets.

L'AEIC sollicite également des commentaires sur les conditions potentielles du projet. Les conditions définitives deviendraient juridiquement contraignantes pour le promoteur si la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature les inclut dans la déclaration de décision.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne par consultation de la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80183). Les versions provisoires du rapport et des conditions potentielles sont également affichées sur le registre. Les participantes qui souhaitent faire part de leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected].

Les commentaires seront acceptés jusqu'à 23 h 59 le 22 mai 2026. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet. Il s'agit de la dernière période de consultation publique dans le cadre du processus.

Abonnez-vous aux notifications relatives au projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact.

Restez à l'affût du projet en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC, Facebook : Environnement et ressources naturelles au Canada, LinkedIn : Agence d'évaluation d'impact du Canada ou YouTube : @AEIC_IAAC.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

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