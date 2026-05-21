OTTAWA, ON, le 21 mai 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) a annoncé aujourd'hui que la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature a déterminé que le projet de remplacement du barrage-pont Témiscamingue du Québec n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) compte tenu de la mise en œuvre de mesures d'atténuation et l'inclusion de conditions juridiquement contraignantes que le promoteur devra respecter. Cette décision ministérielle s'appuie sur les conclusions du rapport d'évaluation environnementale du projet préparé par l'AEIC.

Le projet, qui consiste d'un pont enjambant la rivière des Outaouais et reliant les provinces de l'Ontario et du Québec, a fait l'objet d'un examen fédérale rigoureux, fondé sur des données scientifiques probantes et sur le savoir autochtone. Services publics et Approvisionnement Canada (le promoteur) construira une nouvelle structure moderne, comprenant deux voies de circulation et un trottoir, afin de réguler les niveaux d'eau sur la rivière et d'assurer un lien de transport essentiel entre les deux provinces, tout en soutenant l'emploi local et la collaboration du promoteur avec les peuples autochtones durant la construction.

Le gouvernement du Canada s'engage à s'assurer que des projets comme celui-ci sont menés à bien de manière durable, tout en protégeant l'environnement. Par conséquent, la déclaration de décision publiée aujourd'hui établit les conditions juridiquement contraignantes que le promoteur devra respecter pendant toute la durée de vie du projet.

Ces conditions visent à protéger l'environnement, notamment les poissons, leur habitat et les oiseaux. Des mesures précises sont prévues pour protéger les espèces sensibles comme l'esturgeon jaune, notamment en limitant certains travaux en eau jusqu'à ce que la température de l'eau ait atteint un seuil de température approprié. Le promoteur devra élaborer et mettre en œuvre un plan de compensation pour l'habitat du poisson, mettre en œuvre des mesures de contrôle de l'érosion, du ruissellement et de la sédimentation, et choisir les méthodes de construction du batardeau de manière à réduire les effets sur les poissons et leur habitat, en consultation avec les groupes autochtones et les autorités compétentes.

Ces conditions visent aussi à réduire les effets environnementaux du projet sur les peuples autochtones qui vivent dans la région, en protégeant leur santé, limitant les impacts socioéconomiques, leurs sites d'importance et leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, ainsi que leur patrimoine naturel et culturel. Le promoteur devra élaborer un programme de suivi surveillant notamment le bruit, et la qualité de l'air pour protéger la santé des peuples autochtones. Les conditions prévoient également, en consultation avec les peuples autochtones, des mesures pour reconnaître et mettre en valeur le patrimoine algonquin de l'île Long Sault.

Le gouvernement du Canada tient à remercier tous les participants pour leurs commentaires émis tout au long du processus d'évaluation environnementale. Ses remerciements vont tout particulièrement aux Premières Nations de Kebaowek, de Timiskaming et de Wolf Lake et la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan, qui ont partagé leur point de vue, leur expertise et leurs connaissances concernant les effets potentiels sur les peuples autochtones. Il tient également à remercier les Algonquins de l'Ontario, la Nation Antoine et la Nation métisse de l'Ontario pour leur collaboration ainsi que tous les experts pour leurs précieux conseils scientifiques. Le promoteur peut maintenant aller de l'avant et obtenir les autorisations et les permis nécessaires auprès des autorités fédérales et provinciales.

Faits en bref

Des conseils scientifiques et une expertise technique ont été fournis tout au long du processus d'évaluation du projet par Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, Transports Canada et Parcs Canada.

Bon nombre des conditions juridiquement contraignantes exigent que le promoteur consulte les Premières Nations de Kebaowek, de Timiskaming et de Wolf Lake et la Première Nation des Algonquins de Pikwakanagan lors de l'application des mesures d'atténuation. Ces consultations contribueront à faire en sorte que les droits, les intérêts et les connaissances autochtones soient pris en compte et respectés à mesure que le projet avance.

Le projet fera l'objet d'une surveillance tout au long de son cycle de vie. L'AEIC veillera à l'application des conditions énoncées dans la déclaration de décision de la ministre durant toutes les phases du projet. Le non-respect de ces conditions par le promoteur constitue une violation de la loi fédérale. Toute modification proposée au projet devra être soumise à l'AEIC pour examen avant d'être mise en œuvre.

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Personnes-ressources: Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-549-3870, [email protected]