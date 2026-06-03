OTTAWA, ON, le 3 juin 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) réalise une évaluation d'impact sur le projet de route d'accès à la communauté de Marten Falls, une route d'accès communautaire toutes saisons à usage multiple reliant l'extrémité nord du chemin forestier du lac Painter à la collectivité de Marten Falls, dans le nord de l'Ontario.

L'AEIC vous invite à formuler des commentaires sur :

la version provisoire du rapport d'évaluation d'impact , qui comprend les conclusions et les recommandations de l'AEIC concernant les effets négatifs relevant de la compétence fédérale ainsi que les mesures d'atténuation et les programmes de suivi recommandés pour atténuer et surveiller ces effets;

les conditions potentielles . Les conditions définitives deviendront juridiquement contraignantes pour le promoteur si la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature les inclut dans la déclaration de décision.

Comment puis-je participer?

Visitez la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83857) pour :

examiner la version provisoire du rapport et les conditions potentielles;

présenter des commentaires en ligne au plus tard à 23 h 59 le 6 juillet 2026;

participer à une séance d'information virtuelle le 15 juin 2026, de 12 h à 13 h 30 (HE);

vous abonner aux notifications afin de rester informé de l'avancement du projet.

Remarque : tous les commentaires reçus seront publiés en ligne. Une séance virtuelle supplémentaire en français est disponible sur demande. Il s'agit de la dernière période de consultation publique du processus.

Des questions? Veuillez communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected].

Restez au fait du projet en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC, Facebook : Environnement et ressources naturelles au Canada, LinkedIn : Agence d'évaluation d'impact du Canada ou YouTube : @AEIC_IAAC.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

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