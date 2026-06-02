Période de consultation publique sur les modifications proposées à la déclaration de décision

OTTAWA, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) tient une période de consultation publique sur les modifications proposées à la déclaration de décision pour le projet aurifère Lynn Lake, au Manitoba.

Pourquoi l'AEIC tient-elle une période de consultation publique?

Lorsque l'évaluation du projet a été terminée en 2023, le projet a été assujetti à des conditions juridiquement contraignantes que le promoteur, Alamos Gold Inc., doit respecter pendant toute la durée du projet, notamment en informant l'AEIC de toute modification proposée.

Les modifications au projet incluent des mises à jour du plan de mine et de l'aménagement du site fondées sur des données techniques détaillées, une augmentation d'environ 12 % du tonnage d'extraction ainsi qu'un agrandissement de l'empreinte à ciel ouvert. Elles incluent aussi des modifications à l'infrastructure et à la zone d'aménagement du projet entraînant une augmentation d'environ 8,2 %, de même que l'élimination du canal de dérivation prévu entre le lac Gordon et le lac Farley. De plus, le lac Carr remplacera le lac Arbor comme lieu de surveillance désigné. L'AEIC propose donc de modifier la déclaration de décision en fonction des modifications au projet.

Comment puis-je participer?

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à examiner l'analyse provisoire des modifications proposées, qui comprend les modifications proposées à la déclaration de décision. Veuillez noter que cette période de consultation porte strictement sur l'analyse des modifications proposées au projet et aux modifications connexes à la déclaration de décision -- il n'est pas possible de modifier la décision elle-même.

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 23 juin 2026 à 23 h 59. Les participants qui souhaitent présenter leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier du projet.

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80140). La version provisoire du rapport d'analyse de l'AEIC et la soumission du promoteur au sujet des modifications proposées au projet sont également affichées sur le Registre.

Pour en savoir plus sur l'étape post-décisionnelle, veuillez consulter le site Web de l'AEIC à canada.ca/aeic.

Abonnez-vous aux notifications relatives au projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact.

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

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