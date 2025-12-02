TORONTO, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure, et ministre responsable de Développement économique du Canada pour le Pacifique, David Billedeau, président-directeur général de l'Association canadienne de l'hydrogène (CHA), et Josipa Petrunic, présidente-directrice générale du Consortium canadien de recherche et d'innovation sur le transport urbain (CUTRIC), ont annoncé un investissement combiné de plus de 1,25 million de dollars pour étudier les options d'utilisation de véhicules à hydrogène qui s'offrent aux commissions de transport en commun de la région du Grand Toronto et de Hamilton (GTHA).

Cet investissement aidera l'Association canadienne de l'hydrogène (CHA) à élaborer un plan global de transition vers un parc de véhicules à faibles émissions de carbone dans la région du Grand Toronto et de Hamilton, notamment avec des autobus à hydrogène. Les autobus à pile à hydrogène offrent une option de carburant plus propre que les autobus diesel traditionnels, car ils émettent de l'eau et de l'air chaud au lieu d'émissions nocives.

Le plan en plusieurs phases comprendra :

l'examen des avantages sur les plans économique, technologique et environnemental de l'adoption de véhicules à faibles émissions de carbone, en particulier ceux fonctionnant à l'hydrogène propre, tout en tenant compte de toutes les considérations et des principales contraintes liées à leur mise en œuvre;

l'exploitation des connaissances des experts du secteur et des agences de transport en commun pour la planification stratégique;

l'étude de la faisabilité d'un centre de ravitaillement en hydrogène pour le transport en commun en Ontario;

la collecte de données réelles pour l'amélioration des programmes et des technologies.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'efforts régionaux plus larges visant à décarboniser le transport et à investir dans des infrastructures durables à long terme. Cette stratégie fournira des orientations essentielles aux municipalités régionales et aux exploitants de parcs de véhicules qui cherchent à réduire leurs émissions et à améliorer leur efficacité opérationnelle.

Citations

« Le Canada s'engage à bâtir un avenir plus propre et plus durable pour toutes les collectivités. Ce projet de planification avec l'Association canadienne de l'hydrogène et le CUTRIC permet d'approfondir la réflexion sur des solutions novatrices liées à l'hydrogène. Nous jetons les bases d'un système énergétique résilient qui soutient la croissance économique, réduit les émissions et améliore la qualité de vie des Canadiens. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et des Infrastructures et ministre responsable de Développement économique du Canada pour le Pacifique

« Ce projet fournira de précieuses informations qui aideront les agences de transport en commun à prendre des décisions éclairées concernant l'avenir de leurs parcs de véhicules. En collaborant avec nos partenaires, nous aidons les collectivités à améliorer la durabilité et la croissance du transport en commun grâce au partage de données, d'expertise et d'outils. Disposer d'un transport en commun de classe mondiale est essentiel pour soutenir les entreprises et les travailleurs locaux. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

« La Ville de Mississauga et MiWay sont heureux de participer à ce projet qui nous permet de devenir des leaders dans l'adoption de bus à zéro émission. La réduction des émissions de carbone du parc de véhicules de transport en commun est une étape cruciale pour la stratégie climatique globale de Mississauga. Le financement fédéral est essentiel à ce travail, et je remercie le ministre pour cet investissement important. »

Carolyn Parrish, mairesse de Mississauga

« L'hydrogène joue un rôle clé dans la transition vers un transport en commun à zéro émission. Ce projet rassemble des agences de transport en commun, des experts du secteur et le gouvernement afin de créer une feuille de route claire pour l'utilisation de l'hydrogène, afin de veiller à ce que les collectivités de la région du Grand Toronto et de Hamilton disposent de moyens de transport durables et fiables pendant de nombreuses années. »

Josipa Petrunic, présidente-directrice générale du Consortium canadien de recherche et d'innovation sur le transport urbain (CUTRIC)

« L'Association canadienne de l'hydrogène se réjouit de soutenir le CUTRIC et d'autres partenaires dans l'élaboration de ce plan crucial de transition vers un parc de véhicules à faibles émissions de carbone. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son soutien dans la promotion du déploiement d'autobus électriques à pile à combustible (AEPC) et d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène afin de décarboniser le transport urbain de la région du Grand Toronto et de Hamilton. »

David Billedeau, président-directeur général de l'Association canadienne de l'hydrogène (CHA)

Faits en bref

Le gouvernement du Canada alloue 1 007 090 dollars à ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE), tandis que la contribution conjointe des partenaires membres du CUTRIC et de la Ville de Mississauga s'élève à 251 772 dollars.

Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre .

Le FTCZE fait partie du Fonds pour le transport en commun du Canada, dans le cadre duquel on fournit en moyenne 3 milliards de dollars par an de façon permanente pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun, en améliorant la planification intégrée, en facilitant l'accès au transport en commun et au transport actif, et en soutenant le développement de collectivités plus abordables, durables et inclusives.

Dans le cadre d'une entente conclue avec le CUTRIC, le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans pour aider les exploitants d'autobus à achever leurs travaux de planification et à se préparer à la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

La mission du CUTRIC est de soutenir la commercialisation de technologies grâce à des projets de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration collaboratifs menés par l'industrie, qui apportent des conceptions novatrices à l'écosystème de mobilité intelligente à zéro émission du Canada.

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Nicolas Hilario, Vice-président des Opérations et Engagement des membres, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Kayla Moyes, directrice des communications intégrées, Consortium canadien de recherche et d'innovation sur le transport urbain (CUTRIC), Courriel : [email protected]