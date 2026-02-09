OTTAWA, ON, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Le Canada doit bâtir des infrastructures et des logements novateurs, inclusifs et durables à une échelle et à un rythme jamais vus depuis des générations.

À compter d'aujourd'hui, les personnes souhaitant contribuer à ce travail important sont invitées à poser leur candidature d'ici le 9 mars 2026 pour les postes actuels et futurs au sein des conseils d'administration des sociétés d'État suivantes, qui relèvent du ministre du Logement et de l'Infrastructure :

Banque de l'infrastructure du Canada (BIC)

Société immobilière du Canada limitée (SICL)

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI)

Autorité du pont Windsor-Détroit (APWD)

Ces postes offrent une occasion unique de servir l'intérêt public et d'orienter les investissements et les stratégies qui façonnent les lieux où les Canadiens vivent, travaillent et s'épanouissent.

Les membres des conseils d'administration mettront à profit leurs compétences, leur expérience et leur expertise pour :

Favoriser l'atteinte des priorités du Canada en matière de logement et d'infrastructure;

Générer des retombées positives grâce aux investissements publics;

Proposer des solutions novatrices à des défis urgents;

Collaborer avec des partenaires de haut niveau issus de diverses administrations; et

Servir le Canada et les Canadiens.

Les candidatures peuvent être soumises dès maintenant via le site Web des nominations par le gouverneur en conseil du gouvernement du Canada.

Les candidatures peuvent également être prises en compte pour Maisons Canada, qui deviendra une entité indépendante.

Citation

« Le Canada doit bâtir des logements et des infrastructures plus rapidement et de manière plus audacieuse que jamais. Le recrutement d'administrateurs expérimentés, qualifiés et dévoués, issus des secteurs public et privé, constitue une étape clé de ce travail visant à bâtir un Canada fort. Les candidats retenus joueront un rôle essentiel dans la mise en place d'infrastructures transformatrices, l'accélération de la construction de logements, la création d'emplois et la croissance économique. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref

Les sociétés d'État de LICC sont dirigées par des conseils d'administration indépendants. Les conseils d'administration sont responsables de la gouvernance et de la surveillance qui permettent à une société d'État de remplir efficacement son mandat. Les sociétés d'État de LICC rendent des comptes au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure.

Le gouvernement du Canada cherche à obtenir des candidatures de personnes qualifiées, talentueuses et provenant de divers horizons qui occupent un poste de cadre supérieur dans une organisation du secteur privé ou public.

Chaque administrateur est nommé par le gouverneur en conseil pour un mandat d'une durée maximale de quatre ans, mais il peut être renommé à la fin de son mandat.

Le gouvernement du Canada s'engage à mettre en place des processus ouverts, transparents et fondés sur le mérite pour sélectionner les personnes nommées par le gouverneur en conseil, afin de renforcer la confiance dans la démocratie canadienne et de garantir l'intégrité de ses institutions publiques.

