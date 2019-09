Projet de mine de charbon Grassy Mountain - Période de consultation publique

OTTAWA, le 9 sept. 2019 /CNW/ - La commission d'examen conjoint qui évalue le projet de mine de charbon Grassy Mountain annonce aujourd'hui le début d'une période de consultation publique sur les neuvième et dixième addenda à l'étude d'impact environnemental (EIE) présentés par Benga Mining Limited dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet.

Période de consultation publique

Les groupes autochtones, les organismes gouvernementaux, le public et d'autres participants sont invités à formuler des commentaires au sujet du caractère suffisant et du mérite technique du neuvième et dixième addenda à l'EIE disponibles sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (le Registre) au canada.ca/aeic, numéro de référence 80101. Les participants sont aussi invités à faire des recommandations à la commission d'examen conjoint relativement aux renseignements supplémentaires qu'elle devrait recevoir avant de procéder à une audience publique dans le cadre du projet.

Un document de référence visant à aider les participants à préparer leur mémoire est disponible sur le Registre.

La commission d'examen conjoint examinera tous les mémoires, y compris ceux qui ont été envoyés par les participants au sujet de l'évaluation environnementale du projet qui sont déjà publiées sur le Registre. La commission demande aux participants de ne pas répéter les recommandations et commentaires déjà reçus.

Veuillez faire parvenir votre mémoire à la commission d'examen conjoint dans l'une ou l'autre des langues officielles à CEAA.GrassyMountain.ACEE@canada.ca d'ici le 24 octobre 2019. Les documents présentés ou créés au cours de l'évaluation environnementale du projet seront considérés comme publics et seront affichés sur le Registre.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: aux médias : Alison Reilander, Communications, Commission d'examen conjoint - Projet de mine de charbon Grassy Mountain, 343-543-7701 / alison.reilander@canada.ca; Bob Curran, Communications, Commission d'examen conjoint - Projet de mine de charbon Grassy Mountain, 403-297-3392 / bob.curran@aer.ca

