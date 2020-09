OTTAWA, ON, le 9 sept. 2020 /CNW/ - La commission d'examen conjoint (la commission), établie pour examiner le projet de mine de charbon Grassy Mountain (le projet) et réaliser une évaluation des effets environnementaux du projet, a déterminé que l'audience publique se tiendra en ligne à l'aide de moyens électroniques (plateforme Zoom), à partir du 27 octobre 2020, à 9 h (HAR). Un avis d'audience a été publié le 29 juin 2020. Le 12 août 2020, la commission a publié, en anglais seulement, un aperçu des procédures d'audience électroniques (Outline of Electronic Hearing Procedures). La commission finalisera les procédures d'audience électronique, qui décrivent la façon dont sera réalisée l'audience pour le projet dans les prochaines semaines.

L'audience sera ouverte au public grâce à une diffusion en direct sur YouTube.

Calendrier révisé de l'audience

Soumissions et activités Date



Date limite de dépôt des mémoires - Benga 24 août



Date limite de dépôt des mémoires - toutes les autres parties 21 septembre



Date limite de dépôt des mémoires de suivi - Benga 5 octobre



Date limite pour les requêtes *date limite APJA s'applique au dépôt

des avis de questions de droit constitutionnel (AQDC) 6 octobre



Séance d'information - procédures d'audience électronique 7 octobre



Séances d'essais de Zoom pour les participants à l'audience À déterminer - octobre



Début de l'audience 27 octobre, 9 h (HAR)

Pour obtenir des renseignements sur l'audience publique, le processus d'examen par une commission, ou pour faire ajouter votre nom à la liste de distribution du projet, veuillez communiquer avec IAAC.GrassyMountain.AEIC @canada.ca . Pour en savoir davantage sur les procédures d'audience, veuillez communiquer avec [email protected] .

Tous les documents sont accessibles sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact à l'adresse canada.ca/aeic-registre , numéro de référence 80101.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Les médias peuvent communiquer avec : Alison Reilander, Gestionnaire, Opérations de communications, Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-543-7701, [email protected] ; Communications, Alberta Energy Regulator, 403-297-2575, [email protected]

