Projet de mine d'or Goliath - Période de consultation publique

OTTAWA, le 12 juin 2019 /CNW/ - L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le projet de mine d'or Goliath, situé à 20 kilomètres à l'est de la ville de Dryden, en Ontario.

L'Agence invite le public et les groupes Autochtones à présenter des commentaires sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale , qui comprend les conclusions et les recommandations de l'Agence concernant les effets environnementaux potentiels du projet et leur importance, les mesures d'atténuation proposées et le programme de suivi.

L'Agence invite également des commentaires sur les conditions potentielles formulées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet. Les conditions définitives auront force exécutoire pour le promoteur si le projet reçoit l'autorisation d'être mis en œuvre.

Ce projet a fait l'objet de plusieurs consultations auprès du public et des groupes autochtones. Il s'agit de la dernière période de consultation publique du processus.

Tous les commentaires reçus seront considérés comme publics. Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles doivent être envoyés au plus tard le 12 juillet 2019 à :

Projet de mine d'or Goliath

Agence canadienne d'évaluation environnementale

55, rue York, bureau 600

Toronto (Ontario) M5J 1R7

Téléphone : 416-952-1576

Courriel : CEAA.GoliathMine-MineGoliath.ACEE@canada.ca

À la suite de la période de consultation publique, le rapport d'évaluation environnementale et les conditions potentielles formulées dans le cadre de l'évaluation environnementale seront finalisés, puis présentés à la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ainsi que les commentaires reçus. La ministre prendra une décision à savoir si le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

