Projet de loi sur l'intégration à la nation québécoise - Québec adopte son propre modèle d'intégration, l'intégration nationale

QUÉBEC, le 28 mai 2025 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec a adopté aujourd'hui le projet de loi no 84, Loi sur l'intégration à la nation québécoise. Le ministre de la Langue française, M. Jean-François Roberge, s'est réjoui de ce moment fort dans l'histoire du Québec. Pour la première fois, le gouvernement formalise, dans une loi, un modèle d'intégration à la nation qui reflète la spécificité du Québec.

La loi édicte le modèle d'intégration à la nation québécoise, en respect des valeurs et des caractéristiques distinctes du Québec. La culture québécoise, qui comprend les arts et les lettres, mais qui englobe aussi, notamment, les traditions, la langue française, la laïcité, les institutions et le parcours historique du Québec, est pour la première fois qualifiée de culture commune. Elle constitue le socle de l'intégration à la nation québécoise. Les Québécois, peu importe leur origine, sont appelés à y adhérer et à y contribuer. Le modèle repose aussi sur le principe de réciprocité, l'État du Québec et toutes les personnes qui y vivent ayant un rôle à jouer pour que l'intégration fonctionne et que nous bénéficions d'une plus grande cohésion sociale.

L'intégration nationale repose sur les fondements suivants :

le français est la langue officielle et commune du Québec et la langue d'intégration;

la culture québécoise est la culture commune qui rallie l'ensemble des Québécois ;

l'adhésion aux valeurs démocratiques et aux valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne , notamment l'égalité entre les femmes et les hommes;

, notamment l'égalité entre les femmes et les hommes; le Québec est un État laïque;

la primauté des lois sur les diverses cultures;

la possibilité offerte à tous de participer à la société québécoise.

La loi étant maintenant adoptée, une Politique nationale sur l'intégration à la nation québécoise et à la culture commune doit être élaborée par le gouvernement. La Politique comprendra des mesures pour que s'incarne ce nouveau modèle au sein de l'État québécois et de ses organismes, mettant ainsi en valeur notre langue et notre culture et permettant de rallier les Québécois autour de celles-ci.

Citation :

« L'adoption de cette loi marque une étape importante pour le Québec. Elle vient reconnaître, de manière claire, les fondements sur lesquels repose notre nation. Le Québec affirme aujourd'hui son modèle d'intégration, fondé sur la langue française, la culture québécoise et des valeurs communes qui nous unissent. »

M. François Legault, premier ministre du Québec

« Après plus de cinquante ans, nous mettons enfin le modèle canadien du multiculturalisme, qui divise les citoyens selon leurs origines, là où il aurait toujours dû se trouver : dans les limbes de l'histoire. Avec cette nouvelle loi, nous établissons enfin un contrat social clair et rassembleur et statuons que le Québec est une terre d'accueil francophone et laïque. C'est une loi essentielle, fondamentale, qui, pour la première fois de notre histoire, définit qui nous sommes et comment nous voulons évoluer comme société. Comme nation, nous avons besoin de l'intégration nationale pour nous épanouir à long terme. »

M. Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française et ministre responsable de la Laïcité

SOURCE Cabinet du premier ministre

