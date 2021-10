Projet de loi no 1 sur les services de garde - Enfin une reconnaissance du réseau, mais plusieurs questions demeurent en suspens

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN) salue le dépôt du projet de loi no 1 tout en soulevant plusieurs questions sans réponse.

« Dans son projet de loi, le gouvernement reconnait enfin la valeur du réseau des services de garde, mais manque de courage politique pour miser sur les services de meilleure qualité, qui se trouvent dans les CPE et dans les milieux familiaux régis et subventionnés. L'enjeu criant qui n'est pas dans le projet de loi est la question du manque de personnel : c'est urgent de régler la négociation actuelle avec les travailleuses et les travailleurs des CPE et d'améliorer les conditions des responsables en service de garde en milieu familial, de souligner Caroline Senneville, présidente de la CSN. Enfin, le manque de précisions sur les moyens qui vont être mis de l'avant pour atteindre les objectifs nous laisse perplexes ».

Dans son projet de loi no 1, le gouvernement annonce son intention d'assurer la pérennité du réseau, ce qui nous réjouit. Il mise aussi sur la création de nouvelles places et la recherche d'une équité financière pour les parents. Pour la CSN, ces annonces sont bien accueillies, mais seront insuffisantes pour assurer la meilleure qualité de services possible. Entre autres, le projet de loi du ministre Lacombe ne propose aucun plan pour transférer les garderies privées vers les CPE et les milieux familiaux régis et subventionnés, ce qui est essentiel pour assurer la qualité des services

« On se rappellera que ce gouvernement n'avait pas grand-chose à dire sur les CPE et les milieux familiaux régis et subventionnés au début de son mandat, n'en ayant que pour les maternelles 4 ans. Nous sommes parvenus à le forcer à agir, notamment en raison du manque de personnel et en raison de la grogne grandissante des parents. C'est donc une bonne nouvelle de voir que le gouvernement veut passer à l'action. On l'invite à aller encore plus loin pour des services de garde de qualité », de déclarer Lucie Longchamps, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux-CSN.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux est une force reconnue du syndicalisme au Québec. Elle compte plus de 110 000 membres dont 80 % sont des femmes.

Fondée en 1921 et célébrant son 100e anniversaire, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe quelque 320 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, conseiller aux communications, 514 894-1326, [email protected]

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/