Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 11 août 2025 /CNW/ - Greenlight Electricity Centre Limited Partnership propose le projet de centrale électrique Greenlight, une nouvelle installation de production d'électricité alimentée au gaz naturel dans le cœur industriel de l'Alberta, située à environ 10 kilomètres à l'est de Gibbons. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Cette rétroaction permettra à l'AEIC de préparer un sommaire des questions qui sera remis au promoteur.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 89790). Le résumé de la description initiale du projet est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 2 septembre 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne et feront partie du dossier du projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu sur le Registre. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique.

Séances d'information

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à participer à une séance d'information virtuelle pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et la façon de présenter des commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Le 20 août 2025 de 12 h 00 à 13 h 00 HAR (en anglais)

Le 21 août 2025 de 12 h 00 à 13 h 00 HAR (en anglais)

Pour vous renseigner sur les modalités de participation à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet et cliquez sur « Séances d'information ». Une séance d'information virtuelle en français est disponible sur demande. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'AEIC à l'adresse courriel du projet mentionné ci-dessus.

Quel est le projet proposé?

Greenlight Electricity Centre Limited Partnership propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une nouvelle installation de production d'électricité alimentée au gaz naturel, située dans le centre industriel de l'Alberta, à environ 10 kilomètres à l'est de Gibbons. Tel qu'il est proposé, le projet de centrale électrique Greenlight consisterait en quatre ensembles de turbines à gaz et à vapeur d'une capacité de production combinée allant jusqu'à 1 864 mégawatts, des générateurs de vapeur à récupération de chaleur, une ligne de transport d'électricité et un gazoduc. Le projet devrait être exploité pendant au moins 40 ans.

