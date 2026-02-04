OTTAWA, ON, le 4 févr. 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a annoncé aujourd'hui que la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature a déterminé que le projet 6 - Route toutes saisons reliant la Nation crie Manto Sipi, la Nation crie Bunibonibee et la Première Nation de God's Lake au Manitoba n'est pas susceptible d'entraîner d'effets négatifs importants sur l'environnement visés par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), compte tenu de la mise en œuvre de mesures d'atténuation. Cette décision ministérielle s'appuie sur les conclusions du rapport d'évaluation environnementale du projet préparé par l'AEIC.

Le projet, qui consiste en une route toutes saisons de 141 kilomètres conçue comme une route publique de gravier à deux voies située sur la rive est du lac Winnipeg, a fait l'objet d'un examen fédéral rigoureux fondé sur des données probantes scientifiques et le savoir autochtone. Le projet serait composé de trois sections de route croisées commençant aux limites des réserves de la Nation crie Manto Sipi, de la Nation crie Bunibonibee et de la Première Nation de God's Lake, reliant les trois communautés. Il comprendrait également la construction de deux ponts sur la rivière Gods et le ruisseau Magill. Cette route permettra de fournir des services de transport améliorés, plus sûrs et plus fiables, entre ces communautés isolées. Elle créera également des emplois locaux, des possibilités de formation et des occasions de développement économique.

Le gouvernement du Canada s'engage à s'assurer que des projets comme celui-ci sont menés à bien de manière durable et dans le respect de l'environnement. À ce titre, la déclaration de décision publiée aujourd'hui établit des conditions juridiquement contraignantes auxquelles le ministère des Transports et de l'Infrastructure du Manitoba, en tant que promoteur, doit se conformer tout au long du projet.

Ces conditions comprennent des mesures visant à réduire les effets environnementaux sur les peuples autochtones qui vivent dans la région, en atténuant les répercussions sur leur santé et leurs conditions socioéconomiques, leur patrimoine naturel et culturel, leurs sites importants et leur usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Les mesures visent également à réduire les effets sur les poissons et leur habitat, les terrains domaniaux et les oiseaux migrateurs. Par exemple, le promoteur sera tenu de mettre en œuvre des mesures de contrôle de l'érosion, du ruissellement et de la sédimentation afin de protéger les poissons et leur habitat. Le promoteur aura également la responsabilité d'élaborer un programme de suivi afin de vérifier l'exactitude de l'évaluation environnementale et l'efficacité des mesures d'atténuation, notamment en surveillant le bruit, les niveaux de vibration et la qualité de l'air pour protéger la santé des peuples autochtones.

Le gouvernement du Canada remercie tous les participants pour les commentaires qu'ils ont présentés tout au long du processus d'évaluation environnementale, ainsi que les divers experts ayant apporté leur contribution pour leurs solides avis scientifiques. Le promoteur devra toutefois obtenir les autorisations et permis nécessaires.

Faits en bref

Les conseils scientifiques et l'expertise technique nécessaires à l'évaluation ont été fournis par Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada, Services aux Autochtones Canada, Transports Canada et Ressources naturelles Canada. L'AEIC a également travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et du changement climatique du Manitoba afin de coordonner, dans la mesure du possible, les processus d'évaluation environnementale fédéral et provincial, y compris le partage d'informations.

La participation des groupes autochtones tout au long du cycle de vie du projet est une priorité absolue. C'est pourquoi bon nombre des conditions juridiquement contraignantes exigent que le promoteur les consulte dans le cadre de la mise en œuvre de ces conditions. Cette participation continue permettra de s'assurer que leurs droits, leurs intérêts et leur savoir autochtone soient pris en compte et respectés au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Le projet fera l'objet d'une surveillance tout au long de son cycle de vie. L'AEIC vérifiera le respect des conditions énoncées dans la déclaration de décision de la ministre au cours de toutes les phases du projet. Toute modification proposée au projet devra être soumise à l'AEIC pour examen avant d'être mise en œuvre.

