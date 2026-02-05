OTTAWA, ON, le 5 févr. 2026 /CNW/ - FPX Nickel Corp. (le promoteur) propose la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une nouvelle mine de nickel à ciel ouvert située environ 80 kilomètres au nord-ouest de Fort St. James, en Colombie-Britannique.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et le Bureau de l'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique vous invitent à :

consulter la description initiale du projet ou son résumé et faire part de vos commentaires à leur sujet; et

indiquer si vous êtes d'avis que le BEE devrait procéder à l'évaluation du projet au nom de l'AEIC, respectant ainsi les exigences législatives fédérales et provinciales.

La période de consultation publique aura lieu du 5 février 2026 au 9 mars 2026 à 23 h 59 (HNP).

Où soumettre vos commentaires

Fédéral : Page d'accueil du projet sur le Registre Par courriel à [email protected] afin de fournir vos commentaires dans un autre format

Provincial : engage.eao.gov.bc.ca/BaptisteNickel-EE ( en anglais seulement ) Par courrier : Projet nickélifère Baptiste, PO Box 9426, Stn Prov Govt, Victoria, C.-B. V8W 9V1

Les commentaires doivent être soumis une seule fois, soit à l'AEIC ou au BEE, pour être pris en compte dans les processus d'évaluation d'impact fédéral et provincial. Les commentaires sont considérés comme publics et seront publiés en ligne. Les commentaires présentés à l'AEIC peuvent être soumis en français ou en anglais.

Séances d'information (anglais)

Les séances d'information suivantes seront organisées par l'AEIC et le BEE afin de vous permettre d'en apprendre davantage sur le projet :

Séance d'information en personne : le 18 février 2026 de 14 h 30 à 18 h (HNP) Lieu : Centre communautaire de Fort St. James

(190, rue Stuart Est, Fort St. James, C.-B., V0J 1P0)

Séance d'information virtuelle : Le 24 février 2026, de 11 h 30 à 13 h 30 (HNP)

Pour vous inscrire à la séance virtuelle, veuillez visiter : engage.eao.gov.bc.ca/BaptisteNickel-EE

Une séance d'information virtuelle en français est disponible sur demande.

Aide financière aux participants

L'AEIC soutient la participation aux évaluations par le biais de son Programme d'aide financière aux participants. Consultez la page d'accueil du projet sur le Registre pour en savoir plus sur l'aide financière et faites une demande afin d'appuyer votre participation à l'étape préparatoire de l'évaluation (date limite de présentation des demandes : 9 mars 2026).

Pour toute question à propos de ce programme, veuillez écrire à l'adresse [email protected] ou composer le 1-866-582-1884.

Demande de substitution

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a demandé que la réalisation du processus d'évaluation d'impact fédéral, si elle est requise, soit confiée à la province. Si la ministre fédérale de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature consent à la demande, le BEE réalisera l'évaluation d'impact du projet au nom de l'AEIC, respectant ainsi les exigences législatives fédérales et provinciales. L'AEIC cherche également à recueillir vos commentaires au sujet de cette demande (en anglais seulement).

Renseignements supplémentaires

Pour plus de renseignements sur l'AEIC, le projet et le processus d'évaluation fédérale, veuillez consulter le site Web canada.ca/iaac. Pour plus de renseignements sur le projet et le processus d'évaluation provinciale, veuillez consulter le site Web gov.bc.ca/eao (en anglais seulement).

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements des médias sur le processus fédéral, veuillez écrire à l'adresse [email protected]. Pour toute demande de renseignements des médias sur le processus provincial, veuillez écrire à l'adresse [email protected].