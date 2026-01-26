OTTAWA, ON, 26 janvier 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, a publié sa déclaration de décision pour le projet de revitalisation d'Eskay Creek (le projet), qui détermine que les avantages du projet l'emportent sur ses impacts négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale. Cette évaluation fidèle au principe « un projet, une évaluation » a été rendue possible grâce à une évaluation d'impact de substitution menée par le gouvernement de la Colombie-Britannique en vertu de l'Entente de collaboration relative à l'évaluation d'impact entre le Canada et la Colombie-Britannique en collaboration avec la Nation Tahltan.

Le projet, une mine d'or et d'argent à ciel ouvert proposée par Eskay Creek Mining Limited, devrait offrir d'importantes possibilités économiques en créant plus de 700 emplois et en soutenant la croissance économique dans le nord de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada est convaincu que la conception du projet, qui intègre des mesures de protection environnementale rigoureuses et qui a fait l'objet d'une consultation approfondie des Autochtones, tout en étant assujetti à des conditions juridiquement contraignantes établies dans la déclaration de décision et à des mécanismes réglementaires, permettront d'atténuer efficacement ou d'éviter les répercussions négatives potentielles du projet relevant d'un domaine de compétence fédérale.

Il s'agit notamment de mesures visant à réduire les effets négatifs sur les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et les eaux transfrontalières, à protéger la santé et les conditions socio-économiques des Autochtones, et à préserver le patrimoine culturel et l'usage traditionnel des terres. Le promoteur doit également prendre des mesures d'accommodation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones.

Le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec la Colombie-Britannique et la Nation Tahltan afin d'améliorer la coordination et de minimiser les doubles emplois, conformément aux principes énoncés dans la déclaration d'engagement : coordination entre la Colombie-Britannique et le Canada au sujet de la délivrance de permis pour les projets liés aux minéraux critiques. Cette collaboration a permis de simplifier les conditions fédérales en tirant parti des mécanismes provinciaux et en s'appuyant sur l'organisme de réglementation le mieux placé pour gérer les principaux effets. Ces efforts ont permis de réduire les chevauchements réglementaires tout en s'assurant que tous les effets relevant d'un domaine de compétence fédérale étaient correctement pris en compte.

L'évaluation approfondie des effets négatifs potentiels de ce projet relevant d'un domaine de compétence fédérale, étayée par la science occidentale, le savoir autochtone et la participation du public, a abouti à un projet bien conçu qui profitera à la population canadienne. C'est une exploitation responsable des ressources comme celle-ci dont le Canada a besoin pour bâtir une économie plus forte, plus compétitive et plus prospère pour les travailleurs et travailleuses du Canada.

Citation

« Le projet de revitalisation d'Eskay Creek est un autre excellent exemple de la manière dont la collaboration avec les Premières Nations et les gouvernements provinciaux peut accélérer le développement tout en continuant à assurer la protection de l'environnement et le respect des droits des Autochtones. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature



Faits en bref

Le Bureau d'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique a mené l'évaluation au nom du gouvernement fédéral en vertu des dispositions de substitution de la LEI, ce qui illustre l'engagement des deux gouvernements à appliquer le principe « un projet, une évaluation ». Il s'agit de la deuxième évaluation par substitution réalisée en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (2024) modifiée et de la Environmental Assessment Act (2018), la loi sur l'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique. Elle a été menée dans le cadre de l'Entente de collaboration relative à l'évaluation d'impact entre le Canada et la Colombie-Britannique.

Durant l'évaluation par substitution, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada a collaboré étroitement avec les ministères fédéraux chargés de délivrer les permis afin de déterminer ceux qui sont nécessaires à la construction. En accordant la priorité à ce travail dès le début, le Canada a renforcé la certitude, la prévisibilité et la transparence entourant les autorisations réglementaires fédérales nécessaires à la poursuite du projet. Cette approche proactive a également facilité l'élaboration du rapport d'évaluation d'impact et des conditions, ainsi que les consultations de la Couronne. Ces décisions prises en amont ont été essentielles pour une planification efficace du projet, une mobilisation significative et le renforcement de la confiance des investisseurs.

Le Canada, la Colombie-Britannique et le gouvernement central des Tahltans ont collaboré pour que le processus d'évaluation du projet soit efficace, conformément aux exigences de chaque instance et à la Declaration Act Consent Decision-Making Agreement for Eskay Creek Project (Entente de prise de décision par consentement en vertu de la Loi sur la déclaration des droits des peuples autochtones pour le projet Eskay Creek ), qui reconnaît le rôle décisionnel fondé sur le consentement de la Nation Tahltan.

Le processus d'évaluation s'est appuyé sur des consultations menées auprès de la Nation Gitanyow, de la Nation métisse de la Colombie-Britannique, de la Nation Nisg̱a'a, du gouvernement central Tahltan et de la Nation Tsetsaut / Skii km Lax Ha.

L'Accord définitif Nisga'a (le traité) est le premier traité moderne en Colombie-Britannique et contient des dispositions spécifiques et uniques en matière d'évaluation environnementale qui s'ajoutent aux exigences de la LEI et de la Environmental Assessment Act (2018) de la Colombie-Brtiannique. L'évaluation a intégré les exigences du chapitre 10 du traité et la ministre a publié une recommandation relative au projet, parallèlement à sa décision prise en vertu de la LEI.

Cette évaluation de projet est également la première à inclure et à suivre le processus d'évaluation de la durabilité Wilp de la Nation Gitanyow, qui marque une approche nouvelle et innovatrice visant à intégrer le savoir et les études autochtones dans l'évaluation d'un projet.

Liens connexes

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

