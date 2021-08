OTTAWA, ON, le 11 août 2021 /CNW/ - Une aide financière fournie par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) est mise à la disposition du public et des groupes autochtones pour favoriser leur participation au processus d'évaluation d'impact du projet d'extension de Fording River, une mine de charbon métallurgique située à environ 29 kilomètres au nord d'Elkford, en Colombie-Britannique.

Le projet est assujetti à la fois à la Loi sur l'évaluation d'impact fédérale et à l'Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique. Conformément au principe « un projet, une évaluation », l'Agence et le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique travaillent en collaboration afin de garantir un processus d'évaluation unique qui répond aux exigences des gouvernements provincial et fédéral.

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour soutenir leur participation aux prochains paliers de l'étape préparatoire de l'évaluation d'impact, plus particulièrement l'examen des versions provisoires conjointes des lignes directrices et des plans provincial et fédéral pour l'évaluation d'impact du projet, ainsi que la formulation de commentaires sur ces documents.

Les demandes reçues d'ici le 10 septembre 2021 seront prises en compte.

Pour la prochaine étape, l'Agence déterminera si une évaluation d'impact fédérale est requise pour le projet. Toutefois, si l'Agence détermine qu'une évaluation d'impact fédérale n'est pas requise, aucune aide financière ne sera attribuée et il n'y aura pas une autre occasion pour présenter une demande pour ce projet.

Pour présenter une demande d'aide financière, remplissez le Formulaire de demande pour la Phase de planification disponible sur le site Web de l'Agence au canada.ca/aeic à la section Programmes d'aide financière. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Programme d'aide financière aux participants en écrivant au [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/nouvelles/2019/09/projet-de-route-dapprovisionnement-webequie--disponibilite-dune-aide-financiere-aux-participants.html.

De plus amples renseignements sur le projet sont disponibles sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact, au numéro de référence du registre 80702.

