Projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur - Le projet franchit un jalon important avec le début des travaux en eau

MONTRÉAL, le 14 août 2026 /CNW/ -- L'Administration portuaire de Montréal (APM) confirme le lancement des travaux en eau sur le site de son projet d'expansion à Contrecœur. Conformément à la planification prévue, cette nouvelle étape marque le début officiel de cette importante phase de construction tout en clôturant les travaux préparatoires réalisés depuis l'automne 2025.

Cette nouvelle phase constitue un jalon déterminant dans la réalisation du futur terminal à conteneurs. Elle comprend notamment l'aménagement d'une jetée de travail et la construction du quai ainsi que de ses infrastructures maritimes. Les travaux de dragage quant à eux débuteront en 2027.

Une jetée de travail pour soutenir la construction du quai

Les premières activités consisteront à aménager une jetée de travail en pierre. Celle-ci permettra aux équipes et aux équipements lourds, dont une grue d'une capacité de levage de 300 tonnes, d'accéder à la zone des travaux afin d'installer les différentes composantes du quai.

Plus de 250 000 tonnes de pierres en provenance de carrières locales ont été progressivement livrées sur le site au cours des derniers mois afin de construire cette jetée dans le fleuve ainsi que le remblai nécessaire à la construction du quai. Plusieurs milliers de tonnes de pierres doivent encore être livrées au cours des prochains mois.

La livraison des palplanches, une étape clé à la réalisation du quai, a également été complétée au cours des dernières semaines.

Parmi les prochaines étapes importantes figurent également :

la livraison des pieux, actuellement en fabrication à Saint-Félix-de-Kingsey, à compter du 17 août;

le début de la construction du quai à l'automne, avec l'installation d'un mur combiné composé de pieux et de palplanches.

Un chantier préparé depuis plusieurs mois

Le lancement de cette nouvelle étape s'appuie sur plusieurs mois de travaux préparatoires, qui ont notamment permis de réaliser :

l'installation des clôtures de chantier;

l'aménagement des routes d'accès;

la construction des plateformes de travail;

une coupe ciblée d'arbres;

l'installation des bureaux et des garages de chantier.

Parallèlement, la mise en œuvre des mesures de compensation environnementales liées aux herbiers aquatiques et aux milieux humides se poursuit. Le plan de compensation relatif à l'habitat forestier, incluant des travaux de reboisement, est quant à lui complété.

Les prochaines étapes du projet comprendront également la finalisation de la conception du terminal ainsi que de l'entente de construction et d'exploitation avec DP World Canada.

CITATIONS

« Les travaux en cours à Contrecœur marquent un autre jalon important dans l'agrandissement du port de Montréal, l'une des portes d'entrée commerciales les plus importantes du Canada. Ce projet permettra d'accroître la capacité, de renforcer les chaînes d'approvisionnement et d'assurer la circulation efficace des marchandises sur lesquelles les entreprises et les consommateurs canadiens comptent chaque jour. En investissant dans des infrastructures de transport modernes, nous soutenons la croissance économique, créons des débouchés pour les exportateurs et les importateurs et, surtout, nous bâtissons une économie canadienne plus résiliente et plus concurrentielle. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Cette nouvelle phase nous rapproche un peu plus de la concrétisation du terminal à Contrecœur, un projet ambitieux d'expansion que le gouvernement du Québec soutient à hauteur de 130 M$. Ces nouvelles infrastructures viendront renforcer la compétitivité économique du Québec, diversifier nos marchés et nous aider à attirer des investissements. Avec une capacité accrue de transbordement, nous serons mieux outillés pour développer de nouveaux partenariats avec des compagnies maritimes d'importance à l'international. »

Bernard Drainville

ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Le début des travaux en eau confirme que le projet d'expansion progresse conformément aux échéanciers établis. Après plusieurs mois de préparation et de mobilisation sur le terrain, nous franchissons une étape majeure vers la construction du futur terminal. Ce jalon démontre concrètement l'avancement du projet et nous rapproche de la mise en service d'une infrastructure stratégique pour soutenir la croissance de nos entreprises, renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et accroître la capacité du Canada à commercer efficacement avec les marchés internationaux. »

Paul Bird

Président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal.

L'ensemble des travaux sont réalisés par le consortium Constructeurs Terminal de Contrecœur Grand Projet (CTCGP) composé des entreprises Aecon et Pomerleau.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières.

Bénéficiant d'une notation financière AA de Standard & Poor's avec perspectives stables, l'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 98,5 milliards d'activités économiques au Canada.

À propos du projet d'expansion du Port de Montréal

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et du Canada. Avec l'appui de ses partenaires publics et privés, dont un soutien financier des gouvernements du Canada et du Québec, le Port de Montréal y aménagera un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP), dont la mise en service est prévue d'ici 2030. Au maximum de sa capacité, le terminal générera plus de 10 000 emplois annuellement. Il inclura notamment deux postes à quai, une vaste aire de manutention de conteneurs, une cour ferroviaire intermodale raccordée au réseau principal, un portail d'accueil pour les camions connecté au réseau routier, ainsi que des installations de soutien. Avantageusement situé au cœur du principal bassin d'importateurs et d'exportateurs du pays, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, le projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de renforcer, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, un ensemble logistique de calibre mondial.

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SOURCE Port de Montréal

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