OTTAWA, ON, le 16 nov. 2022 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) met à la disposition du public et des groupes autochtones une aide financière pour favoriser leur participation au processus d'évaluation d'impact du projet d'agrandissement de Deltaport - quatrième poste d'amarrage, situé à Delta, en Colombie-Britannique

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation aux prochaines étapes de l'évaluation d'impact du projet. Les possibilités de participation comprennent, sans toutefois s'y limiter :

l'examen et la formulation de commentaires sur la version provisoire du mandat de la commission d'examen;

l'examen et la formulation de commentaires sur la version provisoire de l'entente de collaboration ministérielle avec la province de la Colombie-Britannique;

l'examen et la formulation de commentaires sur l'étude d'impact du promoteur ou le résumé correspondant;

la participation aux audiences publiques des commissions d'examen;

l'examen et la formulation de commentaires sur la version provisoire des conditions potentielles de l'Agence.

Les demandes reçues d'ici le 16 décembre 2022 seront prises en compte.

Pour présenter une demande d'aide financière, complétez le Formulaire de demande pour Évaluation par une commission d'examen disponible sur le site Web de l'Agence (canada.ca/aeic) à la section Programmes d'aide financière. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Programme d'aide financière aux participants en écrivant au [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884.

L'Agence annoncera le début de la prochaine période de consultation publique à une date ultérieure.

Le projet proposé

GCT Canada Limited Partnership propose d'agrandir son terminal de conteneurs GCT Deltaport actuel, une installation d'entreposage et de manutention de conteneurs située à Delta, en Colombie-Britannique, à environ 35 kilomètres au sud de Vancouver. Tel qu'il est proposé, le projet comprendrait l'ajout d'un quatrième poste d'amarrage sur le côté est de Roberts Bank Way, une prolongation du chantier ferroviaire intermodal le long de Roberts Bank Way et des travaux de dragage visant à garantir un accès sûr aux navires. Les installations terrestres supplémentaires de stockage et de manutention des conteneurs permettraient l'entreposage annuel supplémentaire de deux millions de conteneurs de 20 pieds de long (souvent appelées unités équivalentes à 20 pieds ou EVP) par an au terminal actuel.

De plus amples renseignements sur le projet sont disponibles sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact, au numéro de référence du registre 81010.

