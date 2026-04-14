OTTAWA, ON, le 14 avril 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) mène une évaluation d'impact fédérale pour le projet aurifère Great Bear, une nouvelle mine aurifère proposée à 23 kilomètres au sud-est de Red Lake, en Ontario.

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de l'étude d'impact du promoteur et à lui faire part de leurs commentaires. Ce document indique les impacts potentiels du projet sur l'environnement et en particulier sur les composantes fédérales du projet, dont les poissons et leur habitat, les oiseaux migrateurs et les peuples autochtones, ainsi que les mesures proposées pour les atténuer.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne par consultation de la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 85832). Le résumé de l'étude d'impact du promoteur est également affiché sur le registre. Les personnes participantes qui souhaitent faire part de leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected].

Les commentaires seront acceptés jusqu'à 23 h 59 le 29 mai 2026. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet.

Y aura-t-il d'autres occasions de participer?

Il s'agit de la troisième des quatre occasions offertes aux peuples autochtones et au public pour la présentation de commentaires dans le cadre du processus d'évaluation d'impact du projet. Les commentaires reçus au cours de cette période de consultation aideront l'AEIC à préparer une version provisoire du rapport d'évaluation d'impact du projet et contribueront à éclairer les prochaines étapes du processus d'examen du projet.

Abonnez-vous aux notifications relatives au projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact.

Quel est le projet proposé?

Kinross Gold Corporation propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle mine aurifère à ciel ouvert et souterraine avec une usine de traitement, située à 23 kilomètres au sud-est de Red Lake, en Ontario. Comme proposé, le projet aurifère Great Bear inclurait deux exploitations à ciel ouvert et produirait jusqu'à 60 000 tonnes de minerai par jour, tandis que l'usine pourrait traiter jusqu'à 15 000 tonnes de minerai par jour. Le projet serait en exploitation pendant environ 20 ans.

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

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