OTTAWA, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) mène une évaluation régionale du forage exploratoire pétrolier et gazier dans la zone extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse, en collaboration avec le ministère de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse, Ressources naturelles Canada et la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière.

Les évaluations régionales visent à mieux comprendre les effets potentiels des aménagements passés, présents et futurs. Elles peuvent notamment servir à éclairer les futures évaluations de projets et les processus réglementaires.

Ce travail comprend notamment l'élaboration d'une version provisoire du mandat décrivant la méthodologie de l'évaluation régionale. Ce document définit le but, les objectifs et le périmètre de l'évaluation, ainsi que les modalités clés de participation.

Les collectivités et organisations autochtones, les organisations non gouvernementales et gouvernementales, le public et les intervenants sont invités à examiner la version provisoire du mandat et à présenter des commentaires.

Comment puis-je participer?

Visitez la page d'accueil de l'évaluation régionale sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 90228) pour :

soumettre des commentaires en ligne d'ici le 8 juin 2026 à 23 h 59 ;

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Les participants qui ont des questions sur l'évaluation ou qui souhaitent apporter leur contribution sous une forme différente peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier de l'évaluation régionale.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Après la période de consultation, tous les commentaires reçus seront pris en compte pour finaliser le mandat de l'évaluation régionale. D'autres possibilités de participer à l'évaluation régionale seront annoncées ultérieurement.

Restez à l'affût du projet en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC, Facebook : Environnement et ressources naturelles au Canada, LinkedIn : Agence d'évaluation d'impact du Canada ou YouTube : @AEIC_IAAC

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

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