OTTAWA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Exploits Valley Port Corporation propose la revitalisation du terminal maritime du port de Botwood, situé sur la rive nord de la baie des Exploits, à Terre-Neuve-et-Labrador. Tel qu'il est proposé, le projet de modernisation du quai du port de Botwood remplacerait l'infrastructure détériorée du quai de manière à permettre l'amarrage de grands navires.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des observations sur le projet proposé.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être fondés sur les connaissances locales, régionales ou autochtones du site ou du milieu environnant, ou fournir toute autre information pertinente susceptible d'aider à la réalisation de cette évaluation. Les commentaires reçus aideront l'AEIC à préparer un sommaire des questions, à déterminer si une évaluation d'impact est nécessaire et à cibler ses interventions.

Visitez la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 90422) pour :

Soumettre des commentaires en ligne (date limite pour présenter des commentaires : 23 h 59, le 9 juin 2026);

Présenter une demande de l'aide financière pour soutenir votre participation à l'étape préparatoire de l'évaluation (date limite de dépôt des demandes : le 19 juin 2026 ); et

); et S'abonner pour recevoir des notifications relatives au projet.

Les participants qui ont des questions sur l'évaluation ou qui souhaitent apporter leur contribution sous une forme différente peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet. L'AEIC soutient la participation aux évaluations par le bias de son Programme d'aide financière aux participants. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique. Les questions portant sur ce programme doivent être envoyées par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1‑866‑582‑1884.

Restez à l'affût du projet en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC, Facebook : Environnement et ressources naturelles au Canada, LinkedIn : Agence d'évaluation d'impact du Canada ou YouTube : @AEIC_IAAC

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

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