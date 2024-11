Le don de 150 000 $ de Dr.Bill à la Fondation médicale de l'Ontario contribue au financement de trois projets de recherche axés sur le soutien par les pairs, la formation à la pleine conscience et les évaluations de bien-être visant à prévenir l'épuisement professionnel des médecins

TORONTO, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Dr.Bill marque fièrement aujourd'hui le premier anniversaire de son don 150 000 $ à la Fondation médicale de l'Ontario qui a propulsé les efforts de recherche destinés à combattre l'épuisement professionnel des médecins et à rendre les soins de santé plus équitables1. Ce financement appuie trois projets centraux menés par des médecins renommés de l'Ontario : le Dr Noah Ivers, M.D., Ph. D., CCFP ; la Dre Julie Maggi, M.D., M. Sc., FRCPC, et la Dre Elli Weisbaum, B.B.A., MES (Master of Environmental Sustainability), Ph. D. ; et le Dr Sanjeev Sockalingam, M.D., MHPE (Master of Health Professions Education), FRCPC, et la Dre Treena Wilkie, M.D., FRCPC.

L'épuisement professionnel reste un problème urgent qui touche presque trois professionnel de la santé sur quatre2. En plus d'impacter le bien-être des médecins, cette crise peut également influer sur la qualité des soins fournis et, plus globalement, sur le système de santé3. Pour faire face à cette situation, Dr.Bill soutient les recherches de stratégies concrètes visant à atténuer l'épuisement professionnel et à assurer la pérennité de la profession.

« Dr.Bill est déterminé à poursuivre le dialogue sur l'épuisement professionnel et à proposer des solutions fondées sur l'équité destinées à favoriser le bien-être des médecins, explique Sarah Wilkinson, cheffe de la direction de Dr.Bill. Nous investissons dans la recherche de stratégies concrètes et durables qui rendront le corps médical et la société plus résilients. »

« L'épuisement professionnel des médecins constitue un sérieux obstacle à la pérennité de notre système. Il est crucial que les médecins se portent bien eux-mêmes pour pouvoir fournir les meilleurs soins possibles à leurs patients. L'OMA loue Dr.Bill de son soutien et remercie les médecins participant à ces importantes recherches », ajoute le Dr Dominik Nowak, président de l'Ontario Medical Association (OMA).

L'un de ces projets, lancé par le Dr Noah Ivers, médecin de famille au Women's College Hospital, est un programme d'accompagnement par les pairs pour enseigner aux médecins de famille à guider leurs collègues. Concentré sur les collectivités marginalisées, ce programme a ainsi déjà formé 39 médecins guides grâce à un accompagnement personnalisé fourni par 32 médecins de famille. Les premiers résultats s'avèrent concluants, les participants ayant mentionné une amélioration du bien-être mental, une plus grande satisfaction au travail et une précieuse expérience de mentorat.

Les médecins guides se sentent responsabilisés, soutenus et moins isolés, et les médecins de famille ont acquis de précieuses compétences de gestion du bien-être mental et de prévention de l'épuisement professionnel. La deuxième cohorte de ce projet sera entièrement virtuelle, et donc accessible à plus de médecins de famille. Elle sera constituée de 22 guides nouvellement formés qui pourront accueillir jusqu'à 50 professionnels en soins primaires.

« Notre modèle d'accompagnement par les pairs pose les bases d'un changement durable en permettant aux médecins de famille d'accéder au réseau de soutien dont ils ont besoin pour combattre l'épuisement professionnel, explique le Dr Ivers. C'est génial de voir les apprenants impatients de se lancer dans le mentorat dès la première session d'accompagnement, et leurs témoignages vont jouer un rôle clé dans le recrutement des prochains guides. Lorsque nous passerons à la prochaine étape du projet, nous ferons en sorte que la deuxième session d'accompagnement soit simplifiée. En nous améliorant et en collaborant constamment, nous établirons un réseau de soutien durable des médecins.

Ce financement a non seulement permis de concrétiser le projet du Dr Ivers, mais aussi favorisé deux autres importants travaux de recherche. La Dre Julie Maggi, psychiatre au St. Michael's Hospital, et la Dre Elli Weisbaum, membre du corps enseignant à l'Université de Toronto, proposent aux médecins, notamment ceux au service de collectivités marginalisées, une formation à la pleine conscience hautement spécialisée. En cernant les défis supplémentaires auxquels les médecins peuvent faire face s'ils occupent un rôle de leadership dans des collectivités marginalisées, Applied Mindfulness Program for Medical Personnel aide les médecins à gérer plus efficacement le stress et l'épuisement professionnel. La prochaine étape du projet consistera à mettre fin au programme en décembre 2024, puis à procéder aux analyses de données et à la production de rapports en début d'année prochaine.

Le Dr Sanjeev Sockalingam, psychiatre au Centre de toxicomanie et de santé mentale, et la Dre Treena Wilkie, psychiatre judiciaire et cheffe des services judiciaires dans le même établissement, mettent au point un cadre complet visant à évaluer les programmes destinés aux médecins de l'Ontario afin d'assurer qu'ils peuvent efficacement et durablement atténuer l'épuisement professionnel et favoriser le bien-être. L'équipe a amassé plus d'une centaine d'articles pertinents et interrogé plus de 120 médecins du Centre de toxicomanie et de santé mentale pour évaluer la stratégie d'engagement, de bien-être et d'excellence au profit des médecins. Elle collecte actuellement les données et s'apprête à présenter le cadre d'évaluation lors de conférences nationales, notamment celle de l'Association des psychiatres du Canada et à l'occasion de l'International Conference on Physician Health, dans l'espoir d'améliorer les stratégies de bien-être dans toute la province.

« Grâce à la générosité de Dr.Bill, nous faisons de réels progrès face à la crise de l'épuisement professionnel des médecins, se réjouit le Dr Albert Ng, président de la Fondation médicale de l'Ontario. Ces projets constituent des avancées majeures permettant de préserver le bien-être des médecins et d'assurer les meilleurs soins possibles aux patients. »

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete .

Aperçu de Dr.Bill

Dr.Bill, qui fait partie du portefeuille d'entreprises RBCx, est une plateforme sécurisée qui simplifie le processus de facturation médicale. En plus d'atténuer le stress engendré par les charges administratives, elle garantit une facturation exacte et efficace, permettant au praticien de passer plus de temps auprès de ses patients et de se faire payer ponctuellement. Dr.Bill est actuellement disponible en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta.

Aperçu de RBCx

RBCx appuie l'audace des idées, des fondateurs et des entreprises de technologie. Nous savons que la création d'entreprises performantes exige plus que du financement. C'est pourquoi nous misons sur la force conjuguée de nos quatre piliers - Services bancaires, Capital, Plateforme, Capital-risque - pour être le principal soutien de l'innovation canadienne.

Nous utilisons notre vaste expertise pour soutenir des entreprises de toutes tailles à toutes les étapes de leur croissance, et mettons à profit l'expérience, les réseaux et le capital de RBC pour résoudre les grands problèmes de demain.

Aperçu de Fondation médicale de l'Ontario

Branche caritative de l'Ontario Medical Association, la Fondation médicale de l'Ontario a pour mission de mobiliser les médecins de l'Ontario afin d'améliorer la vie de leurs concitoyens. Son objectif est de promouvoir l'équité en termes de santé dans toute la province et de supprimer les obstacles aux soins de santé en permettant de meilleurs résultats et en venant en aide à différentes populations, notamment les Noirs, les Autochtones et les peuples racialisés ; les communautés 2SLGBTQ+ ; les communautés nordiques et rurales/éloignées ; les femmes ; et les aînés. Elle vise également à rendre les soins de santé accessibles à tous en s'attaquant aux déterminants sociaux et à d'autres obstacles systémiques et, notamment, en fournissant aux futurs médecins de l'Ontario des bourses destinées à réduire les frais d'inscription afin de rendre les études de médecine plus accessibles, de diversifier la représentation des étudiants et de contribuer aux futures ressources humaines dans le domaine de la santé.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Stephanie Yeoh, Santis Health (pour Dr.Bill), [email protected]

SOURCE RBC Groupe Financier