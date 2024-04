La plateforme de facturation médicale Dr.Bill, propulsée par RBC, entend souligner et célébrer le dévouement des médecins en offrant aux Canadiens la possibilité de remercier leur médecin par l'intermédiaire d'une plateforme virtuelle

TORONTO, le 24 avril 2024 /CNW/ - l'approche du 1er mai, Journée nationale des médecins, Dr.Bill a annoncé le lancement d'une campagne visant à rendre hommage au dévouement inlassable dont font preuve les médecins partout au pays et offrant aux Canadiens une occasion de remercier leur médecin au moyen d'un message numérique d'ici à la fin de mai.

Les médecins, qui jouent un rôle de première importance dans la protection de la santé et du bien-être des Canadiens, travaillent souvent dans un contexte d'intense pression en raison du manque de personnel, des longues heures de travail, du nombre de patients à voir et du fardeau administratif à gérer. Selon le Collège des médecins de famille de l'Ontario (CMFO), les médecins consacrent chaque semaine 19,1 heures à du travail de documentation et à d'autres tâches administratives, ce qui est l'un des principaux facteurs d'épuisement professionnel. En raison de cette situation, 40 % des médecins membres de l'Association médicale de l'Ontario (AMO) envisagent de prendre leur retraite d'ici cinq ans, ce qui pourrait entraîner une augmentation du nombre de Canadiens n'ayant pas de médecin de famille. À l'heure actuelle, plus de 20 % des Canadiens (6,5 millions de personnes) n'ont pas accès à un médecin de famille ou à une infirmière praticienne.

En 2023, Dr.Bill a fait don de 150 000 $ à la Fondation médicale de l'Ontario afin de financer des subventions de recherches axées sur des solutions pouvant atténuer l'action des facteurs d'épuisement professionnel chez les médecins. Les résultats de ces recherches seront rendus publics plus tard cette année.

Depuis sa création, Dr.Bill s'emploie à aider les médecins à alléger le fardeau administratif qui les empêche de se consacrer davantage à leurs patients. Comptant plus de 11 000 clients médecins, Dr.Bill traite chaque mois 1,7 million de demandes de règlement.

« Les médecins ont besoin de solutions durables et à long terme pour alléger les pressions auxquelles ils sont soumis, de façon à pouvoir se concentrer sur la tâche importante consistant à offrir des soins aux patients, dit Sarah Wilkinson, cheffe de la direction, Dr.Bill. Nous sommes conscients que les médecins canadiens se heurtent à de nombreux irritants, et tout en espérant que des recherches effectuées par des médecins nous en apprendront davantage sur l'épuisement professionnel chez les médecins, nous tenons à réaffirmer notre engagement à souligner le dévouement extraordinaire des médecins. »

En plus d'offrir aux patients de l'ensemble du pays la possibilité d'exprimer leur reconnaissance envers leur médecin au moyen d'un message de remerciement, Dr.Bill entend profiter de la Journée nationale des médecins, le 1er mai, pour souligner dans certains endroits du Nord de l'Ontario l'apport des médecins et du personnel médical, soit à l'hôpital Horizon Santé-Nord (Sudbury), au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay et au Centre régional de santé de North Bay. Les médecins qui travaillent dans le Nord doivent généralement composer avec les mêmes difficultés que leurs confrères et consœurs des autres régions, mais sur un territoire plus vaste et avec des ressources plus limitées au sein des collectivités. Dans un tel contexte, Dr.Bill déploie un effort particulier afin de souligner l'engagement et le dévouement inébranlables dont font preuve les médecins du Nord de l'Ontario envers leurs patients.

Rendez hommage à votre médecin en rédigeant un message de remerciement et en soumettant ce message ici (en anglais seulement). Tout au long du mois de mai, nous rendrons hommage aux médecins canadiens en publiant les messages reçus sur notre mur virtuel des remerciements.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000+ employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 17 millions de clients au Canada, aux États Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de Dr.Bill

Dr.Bill fait partie du portefeuille d'entreprises RBCx. Ses promoteurs ont conçu une plateforme sécurisée qui simplifie les processus de facturation médicale, facilement stressants. La facturation se faisant sans erreur et avec un maximum d'efficacité, le praticien passe plus de temps auprès de ses patients et se fait payer en temps et lieu. L'application est disponible en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Pour plus de détails, consultez le site dr-bill.ca.

À propos de RBCx

RBCx appuie l'audace des idées, des fondateurs et des entreprises de technologie. Nous savons que la création d'entreprises performantes exige plus que du financement. C'est pourquoi nous misons sur la force conjuguée de nos quatre piliers - Services bancaires, Capital, Plateforme, Capital-risque - pour être le principal soutien de l'innovation canadienne. Nous utilisons notre vaste expertise pour soutenir des entreprises de toutes tailles à toutes les étapes de leur croissance. Nous mettons à profit l'expérience, les réseaux et le capital de RBC pour résoudre les grands problèmes de demain.

