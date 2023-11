Programme Vitrine d'innovations en santé - Près de 1,7 M$ pour développer des technologies québécoises innovantes destinées aux milieux de vie des personnes aînées

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec attribue des aides financières totalisant un montant maximal de 1 651 190 $ à huit entreprises québécoises pour leur permettre d'évaluer les effets de leurs technologies innovantes sur le soutien à domicile ainsi que sur le milieu de vie des aînés en résidence et en maison des aînés (MDA).

Ces neuf initiatives, retenues1 au terme de deux appels de projets lancés dans le cadre du programme Vitrine d'innovations en santé, en lien avec la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022--2025, sont d'une valeur de près de 3,3 millions de dollars. Elles visent entre autres à assurer un environnement adapté aux différentes clientèles et à optimiser les soins et services offerts. Les initiatives proposent également des solutions pour appuyer les proches aidants et le personnel soignant dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre. Cette démarche s'inscrit dans la priorité du gouvernement d'effectuer un virage majeur en soutien à domicile afin d'intégrer des technologies innovantes dans les MDA et de permettre aux personnes aînées de demeurer chez elles le plus longtemps possible.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« En renforçant la synergie entre le milieu des affaires et celui de la santé, on stimule le développement de technologies porteuses et leur commercialisation. Au Québec, on peut compter sur la grande capacité de recherche et d'innovation de notre secteur des sciences de la vie, au bénéfice de toute la population. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Ces investissements permettront aux personnes à domicile et aux résidents des maisons des aînés de tirer de forts bénéfices des innovations technologiques. Améliorer nos soins aux aînés, c'est proposer de nouvelles façons de faire et mettre en place les meilleures pratiques. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants :

Le programme Vitrine d'innovations en santé soutient les entreprises dans l'acquisition de données probantes sur leur technologie. Les projets doivent proposer des solutions, destinées au personnel ou aux résidents, en lien avec les enjeux suivants, sans s'y restreindre : optimisation des soins et des services; sécurité des soignants, des proches aidants et des résidents; appui aux communications entre les résidents, les cliniciens, les thérapeutes, les proches aidants, la famille et les amis; stimulation physique et cognitive; développement de diverses compétences chez les personnes présentant des limitations fonctionnelles; appui aux déplacements, aux soins d'hygiène et à l'alimentation; aide à l'autonomie et à l'autodétermination.

Le gouvernement du Québec a confié la gestion du programme Vitrine d'innovations en santé à MEDTEQ+. Dans le cadre de ce programme, les fonds sont attribués en étroite collaboration avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

MEDTEQ+ est un consortium de recherche industrielle et d'innovation en technologies médicales du Québec. Son but est d'accélérer le développement de solutions novatrices pour améliorer la santé et la qualité de vie des patients.

La Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 vise notamment à soutenir la création et la croissance d'entreprises novatrices, à attirer et à concrétiser des projets d'investissement ainsi qu'à stimuler la commercialisation des innovations. Pour atteindre ces objectifs, elle est dotée d'une enveloppe de 211 millions de dollars, laquelle générera des investissements de près de 2 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

ANNEXE - Liste des projets sélectionnés

Entreprise Nom de la technologie Établissement partenaire Contribution du MEIE Coût total du projet Premier appel de projets : Résidences pour aînés et maisons alternatives Super sublime Toujours dimanche CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean (MDA de Roberval) 127 513,00 $ 255 026,00 $ Technologies LivingSafe LISA CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean (MDA de Roberval) 100 953,85 $ 201 907,70 $ Eugeria Horloge intelligente Idem CISSS de Chaudière-Appalaches (MDA de Saint-Étienne-de-Lauzon) 78 763,00 $ 157 526,00 $ Total



307 229,85 $ 614 459,70 $ Deuxième appel de projets : Soutien à domicile Groupe Domedic Pilulier virtuel CISSS des Laurentides 434 668,50 $ 869 337,00 $ Virtuose Technologies Plateforme Virtuose CISSS des Laurentides 349 157,66 $ 698 315,31 $ Eugeria Horloge intelligente Idem CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal 191 148,00 $ 382 296,00 $ Ora Médical OraConnect (plateforme de suivi à distance) CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 122 451,45 $ 244 902,91 $ IXIA - Coopérative de solidarité Vig-Ixia CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 119 312,20 $ 238 624,40 $ Groupe Neuro Kinesix VR Therapeutics CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal 127 222,45 $ 254 444,90 $ Total



1 343 960,26 $ 2 687 920,52 $

_____________________________ 1 La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Sarah Bigras, Directrice des communications, Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Tél. : 418 446-5911; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]