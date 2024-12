Programme en patrimoine culturel autochtone - 50 000 $ pour un projet de recherche et de réflexion sur le patrimoine wendat

QUÉBEC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent une aide financière de 50 000 $ au Conseil de la Nation huronne-wendat pour le projet intitulé Recherche et réflexion sur le patrimoine wendat associé au projet pilote d'utilisation durable du Lac à Moïse.

Le projet de la Nation huronne-wendat s'inscrit dans le projet pilote d'aire protégée d'utilisation durable (APUD) sur le territoire du Lac à Moïse, territoire désigné « Ya'nienhonhndeh » par la Nation, qui avait été annoncé par le gouvernement du Québec en juin 2021. Il vise à identifier et à documenter les lieux d'intérêt patrimonial prioritaires de la Nation huronne-wendat dans le secteur visé par le projet pilote. La réalisation du projet, qui mènera notamment à des interventions archéologiques et à des entrevues avec des experts du territoire wendat, contribuera à une meilleure connaissance du patrimoine culturel wendat. Les nouveaux éléments ainsi recueillis permettront à la Nation de faire des recommandations adaptées aux réalités particulières du territoire de l'aire protégée d'utilisation durable, tant en matière de protection que de mise en valeur du patrimoine wendat.

Citations

« Cette annonce montre la volonté de notre gouvernement d'appuyer les communautés autochtones dans leurs efforts pour conserver et promouvoir leur riche patrimoine culturel. Je me réjouis qu'on puisse soutenir le Conseil de la Nation huronne-wendat dans ses démarches pour documenter et protéger le patrimoine wendat qui se trouve sur ce territoire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« De façon générale, le projet d'aire protégée d'utilisation durable est un bel exemple de collaboration entre la Nation huronne-wendat et le gouvernement du Québec. Ce projet, qui vise à documenter spécifiquement le patrimoine wendat, vient renforcer cette collaboration. Il montre également la valeur qu'accordent les communautés autochtones au territoire. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Faits saillants

Une aire protégée d'utilisation durable (APUD) se caractérise par la présence de conditions naturelles sur la plus grande partie de son territoire et par une utilisation durable des ressources naturelles. Le territoire est mis en valeur au bénéfice des communautés locales et autochtones concernées. Sa gestion est exemplaire et la participation des communautés y est favorisée.

Ce statut vise la protection des écosystèmes, des habitats et des valeurs culturelles qui leur sont associées. Il a été introduit lors de la révision de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel en 2021.

Les deux projets pilotes annoncés en 2021 par le gouvernement du Québec, soit sur le territoire du Lac à Moïse et sur l'île d'Anticosti, ont pour but d'alimenter le processus d'élaboration des lignes directrices du statut d'APUD et d'expérimenter cette nouvelle formule d'aire protégée au Québec.

Le Programme en patrimoine culturel autochtone permet la réalisation des objectifs du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027. Plus particulièrement, il participera à l'application de la mesure 1.4 du chantier de la culture, des langues autochtones et de la réconciliation, soit « Contribuer à la vitalité et au rayonnement des cultures autochtones ».

Liens connexes

