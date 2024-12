Programme en patrimoine culturel autochtone - 45 000 $ pour un ouvrage de référence sur la Nation W8banaki

WÔLINAK, QC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent une convention d'aide financière entre le gouvernement du Québec et la Nation W8banaki à hauteur de 45 000 $ pour la réalisation d'un ouvrage de référence sur la Nation W8banaki.

Ce projet vise à présenter un contenu objectif et scientifique et à rendre accessible l'information concernant l'histoire et les marqueurs culturels distinguant la Nation W8banaki. Il s'agit d'un projet communautaire, mené conjointement par le Bureau du Ndakina et la Nation W8banaki et permettant la transmission du patrimoine de la Nation aux jeunes générations.

« L'appui de notre gouvernement dans ce projet montre son engagement envers la promotion et la conservation de l'héritage et du patrimoine culturel des communautés autochtones sur le territoire. Je me réjouis de cette annonce, qui permettra à la Nation W8banaki d'assurer la transmission de son histoire et de sa culture aux prochaines générations. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La réalisation d'initiatives comme celle de la Nation W8banaki est essentielle pour la préservation et la transmission de la culture des communautés autochtones. Cet ouvrage de référence bénéficiera non seulement à la communauté, mais également au milieu scientifique et aux générations futures. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières nations et les Inuit

« Je suis heureux de ce projet qui permettra de répertorier et de mettre en valeur les particularités de la Nation W8banaki. La richesse de son histoire et de son patrimoine culturel représente un atout précieux pour la région, qui mérite d'être davantage connu et préservé. »

André Lamontagne, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le Programme en patrimoine culturel autochtone a pour objectif :

d'accroître la connaissance, la promotion, la protection et le rayonnement du patrimoine culturel autochtone;

de favoriser l'innovation en matière de patrimoine culturel autochtone et d'assurer sa mise en valeur.

Le Programme permet la réalisation des objectifs du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027. Plus particulièrement, il participera à l'application de la mesure 1.4 du chantier de la culture, des langues autochtones et de la réconciliation, soit « Contribuer à la vitalité et au rayonnement des cultures autochtones ».

