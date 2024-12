Programme en patrimoine culturel autochtone - 36 000 $ pour la réalisation du projet Sommet Na nikawitcik

WEMOTACI, QC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Relations avec les Premières nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, annoncent une convention d'aide financière entre le gouvernement du Québec et le conseil des Atikamekw de Wemotaci à hauteur de 36 000 $ pour la réalisation du projet Sommet Na nikawitcik.

Le projet Sommet Na nikawitcik est un premier évènement visant à consulter les familles, favoriser les pratiques culturelles et émettre un guide de référence en matière de gestion du patrimoine culturel et de gouvernance sur le territoire. S'inscrivant dans une démarche de consultation, le Sommet Na nikawitcik permettra de réaliser des outils de gestion territoriale Atikamekw en considérant les demandes et les préoccupations des chefs de territoire.

« Ce projet s'inscrit dans la volonté de notre gouvernement de valoriser et de promouvoir le patrimoine culturel autochtone. Je me réjouis de la réalisation du Sommet, qui permettra de respecter la vision de la communauté attikamek de Wemotaci dans la gestion du patrimoine culturel sur son territoire. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis ravi d'annoncer la réalisation du Sommet Na nikawitcik qui vise, entre autres, à encourager les pratiques traditionnelles sur le territoire et à archiver les enseignements des personnes aînées. Les Premières Nations et les Inuit du Québec possèdent un patrimoine culturel d'une richesse inestimable, et la mise en place d'initiatives pour en assurer la transmission et la préservation profite à toute la population. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières nations et les Inuit

« Cette belle initiative découle de discussions que nous avions eues lors d'une rencontre tenue à La Tuque, le 8 janvier 2024, à laquelle participaient plusieurs personnes intervenantes ou utilisatrices de la forêt. Je souhaitais alors mieux connaître la réalité des Autochtones en ce qui concerne l'attribution des territoires familiaux puisque les familles dont les pères étaient draveurs ne semblent pas avoir reçu de territoire. Il est essentiel de bien connaître ces réalités et les impacts qu'elles ont sur les revendications territoriales afin d'harmoniser les diverses utilisations des forêts québécoises »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice et adjointe parlementaire à la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet Action communautaire)

Le Programme en patrimoine culturel autochtone a pour objectif : d'accroître la connaissance, la promotion, la protection et le rayonnement du patrimoine culturel autochtone; de favoriser l'innovation en matière de patrimoine culturel autochtone et d'assurer sa mise en valeur.

Le Programme permet la réalisation des objectifs du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027. Plus particulièrement, il participera à l'application de la mesure 1.4 du chantier de la culture, des langues autochtones et de la réconciliation, soit « Contribuer à la vitalité et au rayonnement des cultures autochtones ».

