La dernière vidéo des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 met en vendette Patrick Lévis, ancien membre d'Équipe Canada aux Jeux Invictus et sextuple médaillé, aux côtés du prince Harry, duc de Sussex, patron fondateur de la Fondation des Jeux Invictus. Pour la visionner, cliquer ICI.

Note de la rédaction : Programme officiel des sports des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025. Téléchargement ICI.

VANCOUVER, BC, le 5 sept. 2024 /CNW/ - « Les Jeux Invictus ont changé ma vie. Ne manquez pas votre chance de les laisser changer la vôtre. » Avec cette inspirante invitation du major (à la retraite) Patrick Lévis, ancien membre d'Équipe Canada et six fois médaillé aux Jeux Invictus, les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, ont publié le programme des onze compétitions sportives qui s'étalent sur neuf jours et qui changeront des vies, du 8 au 16 février, afin de faciliter la planification des spectatrices et des spectateurs. La période de pré-inscription pour un accès rapide à des billets abordables, y compris des billets à accès limité pour les épreuves sportives, est ouverte à l'adresse suivante jeuxinvictus2025.ca.

Cérémonies d'ouverture : Bienvenue et de clôture : Célébration

Les Jeux commenceront dans un esprit de célébration avec la cérémonie d'ouverture : Bienvenue le samedi 8 février à 13 h (HP) à BC Place. La cérémonie de clôture : Célébration du dimanche 16 février à 18 h (HP) à Rogers Arena servira de finale spectaculaire aux Jeux. Les deux cérémonies organisées à ces sites emblématiques du Canada seront retransmises en direct sur TSN et CTV de Bell Media. On trouve de plus amples renseignements sur les cérémonies ICI.

Programme sportif

Le calendrier des épreuves sportives des Jeux cherche à offrir la meilleure expérience possible aux 550 concurrentes et concurrents qui proviendront de jusqu'à 25 nations ainsi qu'à leur famille, leurs proches et toutes les partisanes et tous les partisans. Une première aux Jeux Invictus, le chevauchement des compétitions est minime, tandis que l'on consacre une journée entière à neuf des onze compétitions sportives qui se déroulent en grande partie entre 8 h et 22 h (HP). Cela permet aux concurrentes et concurrents de participer à plusieurs épreuves, d'encourager d'autres concurrentes et concurrents en plus de permettre aux partisanes et partisans de tous les âges d'assister à davantage de performances sportives qui changent la vie.

Autre première dans l'histoire des Jeux Invictus, le programme sportif commence par un sport d'hiver, le curling en fauteuil roulant, le dimanche 9 février au Hillcrest Recreation Centre, domicile du Vancouver Curling Club. La compétition de basketball en fauteuil roulant aura également lieu ce jour-là, au Vancouver Convention Centre (VCC).

Trois jours de compétitions sur la neige et la glace à Whistler commencent le lundi 10 février par le skeleton au Centre des sports de glisse de Whistler (WSC). Le mardi 11 février, les épreuves de ski alpin et de snowboard (novice) se dérouleront au Whistler Alpine Venue (WAV) et seront suivies d'une deuxième ronde de finales de skeleton au WSC. Le même jour, on présentera des épreuves de ski nordique et de biathlon au Parc olympique de Whistler (WOP). Les sports d'hiver adaptés se termineront le 12 février par des courses de ski alpin et de snowboard (intermédiaire) au WAV.

Puis, retour à Vancouver pour présenter le rugby en fauteuil roulant le jeudi 13 février au VCC, suivi de la natation au centre aquatique de UBC, le vendredi 14 février.

La fin de semaine a été réservée à certains des sports en salle les plus populaires, qui auront tous lieu au VCC, notamment le volleyball assis le samedi 15 février et l'aviron en salle le dimanche 16 février, ce qui donnera lieu à une finale spectaculaire juste avant la cérémonie de clôture : Célébration, à Rogers Arena.

Le prince Harry, duc de Sussex, parrain fondateur de la Fondation des Jeux Invictus, a insisté sur le fait que les Jeux pouvaient changer la vie des gens, quand il a déclaré que « le sport a la capacité de guérir, de changer la vie et de sauver des vies. Pour beaucoup des concurrentes et des concurrents, se présenter sur la ligne de départ a été l'un des moments les plus difficiles de leur vie, mais aux Jeux, leur vie a changé. »

« Nous avons hâte d'accueillir tout le monde à ces épreuves qui changent la vie. Planifiez d'assister à cette célébration inoubliable de l'esprit Invictus invaincu en vous inscrivant à l'avance pour bénéficier d'un accès anticipé aux billets », a indiqué Scott Moore, chef de la direction, Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

La publication du programme sportif est agrémentée d'une vidéo de deux minutes qui présente le courageux parcours de l'ancien membre d'Équipe Canada, le major (à la retraite) Patrick Lévis, six fois médaillé des Jeux Invictus (La Haye 2020) et le prince Harry, duc de Sussex, parrain fondateur de la Fondation des Jeux Invictus. Cette compilation sportive au rythme effréné présente des moments dramatiques d'épreuves sportives d'éditions précédentes des Jeux Invictus, sur la musique de la bande sonore « Battle Cry » caractéristique des Jeux.

Villages Invictus gratuits

Le Village Invictus de Vancouver, une expérience gratuite, amusante et familiale pour les partisanes et les partisans, sera ouvert tous les jours de 11 h à 19 h (HP), du dimanche 9 février au dimanche 16 février au VCC. Les gens pourront encourager à l'occasion de toutes les compétitions sportives qui seront présentées en direct sur grand écran et profiter des activités des partenaires des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, de divertissements en direct, de jeux, de concours, de cadeaux et de bien plus encore. On proposera aussi des casse-croûte.

Le Village Invictus de Whistler sera ouvert du dimanche 9 février au jeudi 13 février et proposera des concerts quotidiens, des endroits où regarder la transmission en direct des compétitions sportives ainsi que des activités culturelles et familiales dans cinq zones d'activation différentes sur la promenade du village. Les cafés et restaurants du village de Whistler seront ouverts comme d'habitude.

On communiquera davantage de renseignements sur les villages Invictus dans les semaines à venir.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 seront une célébration mémorable du courage, de la résilience et de l'esprit inébranlable de la communauté Invictus. Les Jeux promettent des expériences familiales et abordables et des souvenirs pour toute une vie. On invite les gens à se pré-inscrire avant le 22 septembre pour obtenir un accès anticipé aux billets de ces épreuves qui changent la vie : https://invictusgames2025.ca/fr/information-sur-la-billetterie/

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, réunira jusqu'à 550 concurrentes et concurrents en provenance de 25 nations qui participeront à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement et soutiendront la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et susciteront une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 auront lieu sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Consulter jeuxinvictus2025.ca pour obtenir les dernières nouvelles, du matériel connexe et tous les détails sur les Jeux.

