Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations - Le gouvernement du Québec investit pour protéger la population de Baie-Saint-Paul des inondations

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, accompagnée de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, annonce qu'une somme de 917 320 $ a été accordée à la Ville de Baie-Saint-Paul pour la réalisation de travaux nécessaires visant à sécuriser un ouvrage de protection contre les inondations.

Le projet consiste à faire une expertise sur la structure du mur est bordant la rivière du Gouffre, qui traverse le centre-ville de Baie-Saint-Paul, et à réaliser rapidement les travaux requis afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens en vue d'un éventuel événement d'inondation. L'ampleur des travaux sera définie par les résultats de l'étude.

Citations :

« Nous assistons malheureusement de plus en plus à des événements qui mettent en lumière toute l'importance de travailler sur des solutions durables pour rendre nos communautés plus résilientes face aux changements climatiques. Grâce au travail de collaboration entre le bureau de projets en inondations, mis en place par notre gouvernement, et la Ville, nous pouvons déjà annoncer une première aide financière qui contribuera à mieux protéger les citoyennes et citoyens de Baie-Saint-Paul. Nous poursuivrons notre travail pour identifier et soutenir les meilleures actions à instaurer pour l'avenir. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« À la suite des inondations de mai dernier, le mur est de la rivière du Gouffre devait être rapidement réparé. Il s'agissait, ici, d'assurer la sécurité de la population jusqu'à ce qu'une solution d'adaptation permanente soit mise en place. Je suis heureuse et surtout soulagée que notre gouvernement ait offert promptement cette contribution financière pour y parvenir. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Je suis très heureux de cette annonce, qui nous permettra de sécuriser et de mieux protéger notre centre-ville. Cet ouvrage est un élément essentiel à l'adaptation de nos infrastructures aux changements climatiques; il rassurera les résidentes et résidents du secteur déjà engagés dans la rénovation de leur maison et aidera ceux qui hésitaient à prendre une décision. »

Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul

Faits saillants :

Liens connexes :

