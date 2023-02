Programme d'infrastructures municipales d'eau - Près de 5,8 M$ pour les infrastructures d'eau à Joliette

JOLIETTE, QC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une tournée des régions la menant dans Lanaudière, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, accompagnée du député de Joliette, M. François St-Louis, a annoncé aujourd'hui qu'une aide financière totalisant 5 770 450 $ a été accordée à la Ville de Joliette pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Plus précisément, l'aide financière appuie deux projets de renouvellement de conduites d'eau potable et d'eaux usées sur divers tronçons pour permettre une meilleure gestion des eaux de la ville. Ainsi, d'une part, une somme de 3 207 090 $ vise plus de 1,3 km de conduites sous les rues De Lanaudière, Piette, Saint-Antoine et Lajoie Sud. D'autre part, une subvention de 2 563 360 $ cible plus de 1 km de conduites sous le boulevard de la Base-de-Roc et la rue Dugas.

« Appuyer les municipalités pour le renouvellement de leurs infrastructures d'eau est important pour notre gouvernement, puisque nous contribuons ainsi à améliorer la qualité de l'eau potable et celle des eaux usées qui sont rejetées dans l'environnement. Je suis heureuse d'être à Joliette aujourd'hui pour annoncer cet investissement de près de 5,8 millions de dollars, qui démontre une fois de plus notre volonté d'accompagner les municipalités dans leurs projets prioritaires. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C'est une excellente nouvelle que nous avons aujourd'hui pour la population de Joliette. Ultimement, l'aide octroyée permettra la remise à neuf de conduites d'eau sur plus de deux kilomètres! On vient ainsi pérenniser les services que la Ville offre aux citoyennes et aux citoyens. Je suis très fier de la contribution du gouvernement à ce projet. »

François St-Louis, député de Joliette

« L'annonce d'aujourd'hui est accueillie avec enthousiasme. Cette aide financière soutiendra d'importants travaux de renouvellement de conduites d'eau potable et d'égout sur le territoire joliettain. Au nom des citoyennes et des citoyens, je tiens à remercier l'équipe du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour sa précieuse collaboration. »

Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI). Entre 2022 et 2032, ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

2032, ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Ce passage de la ministre des Affaires municipales à Joliette s'inscrit dans le cadre d'une tournée des régions qui lui permet d'échanger avec les élues et élus municipaux des quatre coins du Québec. Lors des rencontres, il est notamment question des dossiers d'actualité et des chantiers prioritaires du MAMH, dont la mise en œuvre du plan de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, et l'importance de favoriser des infrastructures bleues et vertes mieux planifiées et mieux gérées.

