Programme d'infrastructures municipales d'eau - Plus de 51 M$ pour des infrastructures d'eau à Gatineau

GATINEAU, QC, le 9 mars 2023 /CNW/ - Dans le cadre d'une tournée des régions la menant en Outaouais, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, a annoncé aujourd'hui qu'une aide financière totalisant 51 012 667 $ a été accordée à la Ville de Gatineau pour la réalisation de plusieurs travaux d'infrastructures d'eau liés à la réfection de la station d'épuration du secteur de Gatineau et du poste de pompage Saint-Étienne. Pour l'occasion, elle était accompagnée de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, et du député de Gatineau, M. Robert Bussière.

Ces travaux comprennent, d'une part, la mise à niveau de la mécanique du bâtiment de l'usine d'épuration, dont les systèmes de ventilation et de chauffage, aujourd'hui complétée. Ils incluent, d'autre part, la réfection du poste de pompage Saint-Étienne, où les travaux se poursuivent. L'aide financière, qui provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), soutient également le projet de modernisation des procédés relatifs au traitement des eaux usées et des boues.

Répondant à l'une des priorités du gouvernement, ces travaux permettront à la Ville de Gatineau d'optimiser le traitement et la gestion de l'eau.

Citations :

« En soutenant la mise à niveau de plusieurs infrastructures municipales, notre gouvernement contribue à assurer la qualité des services offerts aux citoyennes et citoyens. Dans le cadre du PRIMEAU, au cours des 3 dernières années, ce sont plus de 51 millions de dollars qui ont été accordés par notre gouvernement à la Ville de Gatineau pour effectuer des travaux majeurs. Je me réjouis de constater que ceux-ci avancent bien, et j'ai hâte de voir la suite se réaliser! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les investissements requis pour les travaux prévus à Gatineau sont majeurs et, aujourd'hui, je suis fier de l'annonce du soutien que notre gouvernement apporte pour leur réalisation dans le cadre du PRIMEAU. C'est important pour l'Outaouais, puisque ce sont environ 260 000 Gatinoises et Gatinois qui profiteront de ces améliorations. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais

« La ville est en forte croissance et l'amélioration de ses infrastructures sur l'ensemble du territoire est une priorité. Cette collaboration financière importante du gouvernement du Québec permettra la réfection de la station d'épuration des eaux usées du secteur Gatineau et le remplacement du poste de pompage Saint-Étienne. Ces travaux contribueront au maintien des services de base et à l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens. »

France Bélisle, mairesse de Gatineau

Faits saillants :

L'aide financière provient du sous-volet 1.2 du PRIMEAU, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Ce passage de la ministre des Affaires municipales à Gatineau s'inscrit dans le cadre d'une tournée des régions lui permettant d'échanger avec les élues et élus municipaux des quatre coins du Québec. Lors des rencontres, il est notamment question des dossiers d'actualité et des chantiers prioritaires du MAMH, dont la mise en œuvre du plan de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, et l'importance de favoriser des infrastructures bleues et vertes mieux planifiées et mieux gérées.

Plus précisément, le gouvernement du Québec a investi la somme de 33 680 000 $ dans le projet de modernisation de l'ingénierie de procédés pour diverses étapes de traitement des eaux.

Le projet de réfection du poste de pompage Saint-Étienne a bénéficié d'une aide financière de 7 254 667 $.

Une somme de 10 078 000 $ a été consentie au projet de mise à niveau de la mécanique du bâtiment de la station d'épuration de Gatineau.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939; [email protected]; William Robertson, Attaché politique régional, Cabinet du ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 982-1024; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746