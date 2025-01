Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde près de 57 M$ à Gatineau

GATINEAU, QC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - De passage à Gatineau, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, en compagnie du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais, ministre responsable de la Jeunesse et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, et du député de Chapleau, M. Mathieu Lévesque, est fière d'annoncer qu'une somme de 56 957 000 $ provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) a été accordée à la Ville de Gatineau pour la réfection de l'usine de production d'eau potable.

D'importants travaux sont prévus à l'usine du secteur Gatineau, qui dessert près de 120 000 personnes, afin de pérenniser la capacité de production sur un horizon de 20 ans. Plusieurs étapes de la chaîne de traitement seront mises à niveau, notamment celles de la décantation et de la filtration. Une étape d'ozonation sera par ailleurs ajoutée, dans le but de réduire le risque de formation de THM (trihalométhanes).

D'autres travaux de mise à niveau et de réfection des réservoirs d'eau traitée seront réalisés afin d'assurer la qualité et la résilience du service aux citoyennes et citoyens du secteur.

Citations :

« Partout au Québec, notre gouvernement soutient le milieu municipal en investissant dans des projets d'infrastructures d'eau pour assurer des services de qualité aux citoyennes et citoyens. Je suis très fière de l'aide financière majeure de près de 57 millions de dollars accordée à Gatineau pour son usine d'eau potable. Cela démontre une fois de plus notre engagement à travailler en collaboration avec les municipalités pour offrir les meilleurs services, dans une vision à long terme. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'annonce d'aujourd'hui représente une excellente nouvelle pour Gatineau et la région de l'Outaouais! Des infrastructures d'eau optimisées sont synonymes de services municipaux de qualité. Je salue la belle collaboration qui s'est opérée avec la Ville, au bénéfice des citoyennes et citoyens pour qui on vient sécuriser l'accès à une eau potable de qualité. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la région de l'Outaouais, ministre responsable de la Jeunesse et député de Papineau

« Il s'agit d'une annonce très importante pour les gens de chez nous, à Gatineau, dans Chapleau. Cette usine de production d'eau potable modernisée et performante va permettre de mieux répondre à nos besoins en approvisionnement. C'est un grand projet, ici, auquel notre gouvernement contribue, et je tiens à remercier tous ceux qui sont mobilisés pour sa réalisation. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau, leader parlementaire adjoint du gouvernement et adjoint gouvernemental au ministre de la Justice

« Fournir une eau potable de qualité est fondamental pour la santé et le bien-être de la population gatinoise. C'est pourquoi ce soutien financier du gouvernement du Québec, dans le cadre du PRIMEAU, représente une reconnaissance cruciale de l'importance de moderniser nos infrastructures municipales essentielles. De plus, ces travaux témoignent de l'engagement de la Ville de Gatineau envers le développement durable et la résilience de nos services publics. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

Faits saillants :

Les travaux ont débuté en septembre dernier et devraient se terminer d'ici 2028.

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP).

