Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 8 M$ à Val-Brillant

VAL-BRILLANT, QC, le 20 juin 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce que 8 089 412 $ sont octroyés à la Municipalité de Val-Brillant pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Ceux-ci prévoient le remplacement de la station d'épuration des eaux usées par une station de type « étang aéré » qui comportera un système de traitement tertiaire afin de retirer le phosphore. Le projet répondra aux nouvelles normes environnementales et pourra desservir environ 800 personnes.

« Notre gouvernement agit concrètement pour la mise en place d'infrastructures d'eau efficaces et modernes qui participent au maintien de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de partout au Québec. Je suis fière de nous voir appuyer des projets importants comme celui de Val-Brillant, qui pourra devenir réalité grâce à notre soutien de plus de 8 millions de dollars. J'en profite pour remercier la Municipalité pour sa collaboration dans ce dossier. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis très heureuse que notre gouvernement offre une contribution importante pour permettre à Val-Brillant de moderniser son système d'assainissement des eaux. Je sais à quel point le remplacement de la station d'épuration est attendu; je partage l'enthousiasme des Val-Brillantoises et Val-Brillantois qui bénéficieront directement de la concrétisation de ce projet. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

« Val-Brillant est en attente d'un dénouement dans ce dossier depuis au moins 20 ans! Nous avons très hâte de réaliser ce projet majeur et de nous mettre aux normes. Les travaux nous permettront de protéger notre environnement et la qualité de l'eau de notre lac, ainsi que de favoriser le développement de notre municipalité. »

Jacques Pelletier, maire de Val-Brillant

Faits saillants :

Pour les travaux d'assainissement de ses eaux usées, la Municipalité de Val-Brillant bénéficie d'une aide financière de 4 678 484 $ provenant du sous-volet 1.2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

bénéficie d'une aide financière de 4 678 484 $ provenant du sous-volet 1.2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). À ce montant s'ajoutent 3 410 928 $ accordés pour le même projet dans le cadre du volet 1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM).

