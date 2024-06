Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,9 M$ à Dolbeau-Mistassini

DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 21 juin 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, accompagnée de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 4 926 600 $ a été accordée à la Ville de Dolbeau-Mistassini pour le projet de collecte et de traitement des eaux usées du plateau Saint-Louis.

Ce soutien permettra notamment la construction d'un nouveau réseau de collecte des eaux usées sous les avenues Belley et Veilleux, les rues du Plateau, de la Falaise, Trottier, Beaudry, Beaulieu et Besson, de même qu'une partie du rang Saint-Louis, sur une longueur totale de 2 700 mètres. Le projet comprend aussi la mise en place d'un poste de pompage qui refoulera les eaux usées jusqu'à la nouvelle station d'épuration qui sera construite. Les travaux incluent également les ouvrages connexes et la remise en état des lieux. En tout, le projet bénéficiera à plus de 80 résidences principales.

« Je sais que le soutien accordé à Dolbeau-Mistassini était attendu, et je suis très fière de pouvoir faire cette annonce, sur place, aujourd'hui. Une fois de plus, notre gouvernement démontre son engagement à appuyer les municipalités dans les investissements requis en matière d'infrastructures municipales d'eau, et à promouvoir des solutions innovantes pour la gestion des eaux usées. On contribue ainsi à poser les fondations d'un avenir plus responsable et sain, et c'est une très bonne nouvelle. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Ce projet de construction du nouveau réseau de collecte des eaux usées est une étape cruciale pour améliorer la qualité de vie de nombreux citoyens et citoyennes de Dolbeau-Mistassini. En investissant avec la Ville dans des infrastructures modernes et efficaces, nous nous assurons de la conformité des installations septiques du secteur, tout en protégeant de façon durable la nappe phréatique. La collaboration entre les acteurs de ce projet est la preuve qu'ensemble, nous pouvons arriver à des solutions concrètes et bénéfiques pour toutes et tous. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Nous sommes fiers d'amorcer ces travaux, un signe clair de la proactivité de la Ville de Dolbeau-Mistassini pour résoudre un problème persistant et garantir la santé des résidentes et résidents. Ce projet n'est pas seulement une amélioration de nos infrastructures; c'est aussi un modèle de collaboration entre la population et la Municipalité pour assurer la viabilité à long terme des réseaux et améliorer la qualité de vie de toutes et tous. »

André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

