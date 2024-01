Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,6 M$ à Beaupré

BEAUPRÉ, QC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 650 980 $ a été accordée à la Ville de Beaupré pour des travaux d'infrastructures d'eau.

L'aide financière sera utilisée pour le renouvellement d'environ 2 400 mètres de tronçons de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales à plusieurs endroits, dont sous les rues des Bernaches, du Beau-Soleil, des Oies-Blanches, des Cormorans et de la Seigneurie, ainsi que sous le boulevard Bélanger.

« Avec le PRIMEAU 2023, notre gouvernement répond aux besoins des villes et des municipalités en matière d'infrastructures d'eau. Grâce à ce soutien de plus de 4,6 millions de dollars, la Ville pourra renouveler plusieurs conduites d'eau, au bénéfice des générations présentes et à venir. Merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont engagés dans ce projet. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« J'aime voir se réaliser des travaux importants dans la région grâce à l'appui de notre gouvernement. Le renouvellement de ces conduites s'inscrit dans notre volonté, et celle de Beaupré, d'offrir des milieux de vie sains à la population. Je partage la fierté de l'équipe de la Ville qui s'est impliquée pour l'avancement de ce dossier. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« La Ville de Beaupré travaille continuellement à améliorer ses infrastructures municipales, et nous sommes très heureux d'être accompagnés par le gouvernement du Québec dans cette mission. Les travaux sur les conduites sanitaires et pluviales permettront de maintenir des services de qualité supérieure pour la population. »

Pierre Renaud, maire de Beaupré

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023 , qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 . Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

, qui est issu du . Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

