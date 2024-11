Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,4 M$ à Saint-Casimir

SAINT-CASIMIR, QC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Portneuf, M. Vincent Caron, est fier d'annoncer qu'une somme de 2 427 404 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Casimir pour des travaux d'infrastructures d'eau.

La subvention, issue du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), permettra le renouvellement de conduites d'eau potable. Au total, ce sont environ 2 550 mètres de tronçons qui seront remplacés dans les réseaux souterrains de la municipalité, plus précisément sous le rang Sainte-Anne.

De gauche à droite : M. Vincent Caron (député de Portneuf), M me Lise Baillargeon (mairesse de Saint-Casimir), M. André Filteau (conseiller municipal) et M. David Grondin (directeur des travaux publics et opérateur des eaux à la Municipalité de Saint-Casimir). (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Citations :

« Notre gouvernement accompagne les municipalités dans leurs différents projets qui visent à améliorer les services offerts à la population. Cette somme de plus de 2,4 millions de dollars permettra à Saint-Casimir d'aller de l'avant avec un renouvellement de conduites qui assurera la distribution d'une eau potable de qualité à plusieurs citoyennes et citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis fier de constater une fois de plus que notre gouvernement est présent pour travailler en collaboration avec les municipalités pour des initiatives qui nécessitent de grands investissements. Les Casimiriennes et Casimiriens bénéficieront directement des travaux qui seront faits dans les réseaux souterrains de la municipalité. Merci à tous ceux et celles ayant été impliqués dans le dossier. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Grâce à l'aide financière du PRIMEAU, la Municipalité de Saint-Casimir pourra remplacer la totalité de la conduite d'aqueduc du rang Sainte-Anne afin de garantir un approvisionnement en eau de qualité à ses résidentes et résidents. Je me réjouis de l'aboutissement de ce projet tant attendu. Les membres du conseil municipal ont à cœur la concrétisation de travaux qui sont réalisés dans l'intérêt de la population et qui visent à lui assurer une meilleure qualité de vie. »

Lise Baillargeon, mairesse de Saint-Casimir

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau.

Afin de sensibiliser la population à la cascade d'impacts découlant de la consommation de l'eau potable, le MAMH a mis en œuvre la campagne « Votre eau, c'est notre eau à tous » à l'intention des municipalités.

