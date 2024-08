Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 2,3 M$ à Sainte-Geneviève-de-Batiscan

SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN, QC, le 28 août 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 2 350 542 $ a été accordée à Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Ce soutien permettra à la Municipalité de paroisse de renouveler une section des conduites d'eau potable sous les rues de l'Église et de la Petite-Pointe ainsi que sous le rang de la Rivière-à-Veillet. Plus de 1 800 mètres de tronçons seront remplacés.

Sonia LeBel, députée de Champlain, en compagnie du maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Christian Gendron. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Citations :

« Les travaux de réfection d'infrastructures municipales d'eau potable sont importants non seulement pour la population, mais aussi pour réduire les pertes dans nos réseaux publics. Je suis fière du soutien de plus de 2,3 millions de dollars octroyé à Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour le renouvellement de conduites. Cette aide s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'accompagner les municipalités dans leurs efforts pour offrir des services publics de qualité aux citoyennes et citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Grâce à l'apport du gouvernement du Québec, les citoyennes et citoyens de Sainte-Geneviève-de-Batiscan bénéficieront d'un réseau d'aqueduc amélioré. On sait que pour les municipalités, il s'agit de projets majeurs, qui requièrent des investissements considérables, et c'est pourquoi je suis heureuse de l'aide financière annoncée aujourd'hui. »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« La Municipalité de la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batiscan remercie sincèrement le gouvernement du Québec pour cette aide financière reçue dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau. Elle nous permettra de mener à bien notre projet de renouvellement de conduites d'aqueduc et, ainsi, d'atteindre notre objectif, soit de maintenir en bon état nos infrastructures. »

Christian Gendron, maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions prévues dans la SQEEP et trouver des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746: Geneviève Frappier, Responsable et attachée politique, Bureau de la députée de Champlain, 819 694-4600, [email protected]