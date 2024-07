Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,8 M$ à Château-Richer

CHÂTEAU-RICHER, QC, le 24 juill. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme KarianeBourassa, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 1 881 467 $ a été accordée à la Ville de Château-Richer pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Cette aide financière permettra le renouvellement de conduites d'eau potable, d'eaux usées et pluviales sous une section des rues de l'Église, Trépanier et Pichette. Au total, c'est plus de 550 mètres de tronçons qui seront remplacés.

Citations :

« Notre gouvernement est présent pour soutenir les municipalités dans leurs projets. Nous le démontrons notamment à travers les nombreuses aides financières octroyées à travers le Québec, comme c'est le cas aujourd'hui à Château-Richer, dans le cadre du PRIMEAU 2023. Grâce à une subvention de plus de 1,8 M$, la Ville pourra procéder à d'importants travaux. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre gouvernement permet à Château-Richer de maintenir des services de qualité en matière de distribution d'eau potable ainsi que de gestion des eaux usées et pluviales. Le remplacement de ces conduites participera à garantir un avenir plus durable pour la population, et c'est une très belle nouvelle. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Grâce à l'aide financière du PRIMEAU, la Ville de Château-Richer pourra remplacer ses conduites d'aqueduc et d'égout afin de moderniser ses infrastructures tout en garantissant un approvisionnement en eau sécuritaire et une gestion efficace des eaux usées pour plusieurs résidents du cœur de notre ville. Ces travaux constituent le premier pas dans la rénovation de nos infrastructures municipales et permettront également la construction d'un réseau d'égouts pluvial dans le secteur, réduisant la charge envoyée à notre usine intermunicipale d'épuration des eaux. Ce projet important pourra être mené à bien au bénéfice des citoyens et citoyennes, et ce, en évitant d'alourdir leur fardeau fiscal. Toute l'équipe du conseil municipal se joint à moi pour remercier chaleureusement le gouvernement du Québec pour sa contribution. »

Gino Pouliot, maire de Château-Richer

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

