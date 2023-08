Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 22 M$ à Val-David

VAL-DAVID, QC, le 8 août 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d'annoncer qu'une somme de 21 945 175 $, issue du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, a été accordée à la Municipalité du village de Val-David pour deux projets majeurs d'infrastructures d'eau.

Une part de l'aide financière soutiendra le prolongement et la réfection des infrastructures d'eau d'un secteur urbain de Val-David. Le projet prévoit le remplacement et le prolongement des conduites d'aqueduc dans ce secteur ainsi que le prolongement du réseau d'égout sanitaire. Une station de pompage avec une conduite de refoulement sera également construite pour acheminer les eaux usées du nouveau réseau d'égout vers le réseau existant.

L'autre part de l'aide financière appuiera le projet de mise à niveau de la station d'épuration de Val-David, qui dessert aussi la Municipalité de Val-Morin. Plusieurs travaux seront réalisés afin de moderniser la station et de répondre aux besoins des populations de Val-David et de Val-Morin. Pour ce faire, le projet disposera également de sommes pour les études ainsi que pour les travaux s'inscrivant dans le volet 1 du PRIMEAU.

Citations :

« En investissant dans les infrastructures municipales d'eau, notre gouvernement participe au maintien de la qualité de vie des citoyennes et citoyens de partout au Québec. Je suis fière de nous voir appuyer des projets importants comme ceux de Val-David, qui pourront devenir réalité grâce à notre soutien de plus de 21 millions de dollars. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« En tant que députée de Bertrand, je suis heureuse qu'un financement majeur soit accordé à Val-David pour améliorer ses infrastructures d'eaux usées. Cet investissement garantira un environnement sain et l'optimisation d'un service essentiel offert aux collectivités touchées. Je tiens à souligner que ces projets découlent de la collaboration exemplaire entre la municipalité et notre gouvernement. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand

« Un grand merci au MAMH pour le soutien financier dans le cadre du PRIMEAU 2023. Sans cette aide d'envergure, Val-David n'aurait pas pu supporter les coûts liés à la mise à niveau et à l'agrandissement de l'usine d'épuration des eaux, de même qu'au prolongement de notre réseau d'égout. Ces projets, qui ont finalement vu le jour après plus d'une décennie d'attente, vont contribuer à protéger l'environnement et à améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Merci encore au MAMH et merci à la Municipalité de Val-Morin, qui partage les services et les coûts reliés à l'usine d'épuration des eaux. »

Dominique Forget, mairesse de Val-David

Faits saillants :

L'aide financière provient des sous-volets 1.1 et 1.2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRIMEAU 2023 a été lancé le 17 avril dernier par le gouvernement du Québec. Doté d'une enveloppe de 2,4 milliards, le PRIMEAU 2023 favorise la poursuite des efforts gouvernementaux en matière d'aménagement durable du territoire, d'utilisation responsable de l'eau potable et de gestion des actifs en eau, en accordant des majorations du taux d'aide aux municipalités engagées. Planifié sur 10 ans, le programme permet de mieux prévoir les investissements requis à long terme pour le maintien des actifs municipaux d'eau.

Les travaux de prolongement du réseau d'égout et de remplacement de l'aqueduc bénéficient d'une somme de 3 325 270 $.

La mise à niveau de la station d'épuration est admissible à une aide financière de 18 133 220 $. Une somme de 486 685 $ a aussi été prévue pour les études et les activités requises pour la conception de ce projet.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Marianne Laliberté, Directrice, Bureau de circonscription de la députée de Bertrand, 819 217-7398, [email protected]; Information :Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746