Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 860 000 $ à Boischatel

BOISCHATEL, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, est fière d'annoncer qu'une somme de 861 000 $, provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, a été accordée à la Municipalité de Boischatel pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Le projet vise le prolongement des services d'aqueduc et d'égout sur une longueur d'environ 645 mètres sous la rue des Opales, incluant les branchements de service et la pose des accessoires nécessaires, tels que les vannes, poteaux d'incendie, regards et puisards. À terme, les travaux permettront de desservir 35 résidences permanentes localisées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.

« Notre gouvernement est présent pour répondre aux besoins des municipalités. On le constate avec les nombreuses aides financières octroyées à travers le Québec, comme c'est le cas aujourd'hui à Boischatel, dans le cadre du PRIMEAU 2023. Grâce à la somme de 861 000 $, la Municipalité pourra offrir des services d'eau de qualité à sa population. Merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont engagés dans ce projet. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je suis toujours heureuse de constater que des travaux importants dans la région vont de l'avant grâce à l'appui de notre gouvernement. Nous voulons soutenir les municipalités qui ont à cœur la qualité de leur milieu de vie! L'aide financière annoncée aujourd'hui est donc une excellente nouvelle pour Boischatel et pour les citoyennes et citoyens qui seront connectés au service d'aqueduc. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Grâce au soutien financier du PRIMEAU 2023, Boischatel est fière d'ajouter à son réseau d'aqueduc et d'égout 35 résidences isolées et, ainsi, d'améliorer la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. Nous saluons le professionnalisme et la diligence du personnel du Ministère, qui nous a offert un accompagnement constant dans le déploiement de ce projet d'infrastructures d'eau répondant aux normes environnementales. »

Benoit Bouchard, maire de Boischatel

Faits saillants :

L'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) provient du volet 1 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH.

Le PRIMEAU 2023 a été lancé le 17 avril dernier par le gouvernement du Québec. Doté d'une enveloppe de 2,4 milliards de dollars, le PRIMEAU 2023 favorise la poursuite des efforts gouvernementaux en matière d'aménagement durable du territoire, d'utilisation responsable de l'eau potable et de gestion des actifs en eau, en accordant des majorations du taux d'aide aux municipalités engagées. Planifié sur 10 ans, le programme permet de mieux prévoir les investissements requis à long terme pour le maintien des actifs municipaux d'eau.

