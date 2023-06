Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 5,5 M$ dans la MRC de Portneuf

LAC-SERGENT, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, accompagnée du député de Portneuf, M. Vincent Caron, est fière d'annoncer que des sommes respectives de 3 609 174 $ et de 1 900 950 $, provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, ont été accordées aux villes de Donnacona et de Lac-Sergent pour des travaux d'infrastructures d'eau.

L'enveloppe octroyée à Donnacona permettra de construire un réservoir de rétention souterrain en béton armé d'une capacité de 3 050 mètres cubes dans le parc Jean-Baptiste-Matte, situé à l'intersection de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Pagé.

Quant à l'aide financière accordée à Lac-Sergent, elle rendra possible l'installation d'un réseau de collecte des eaux usées pour les acheminer vers une nouvelle station de traitement communautaire localisée à l'extérieur de la zone inondable.

« Je suis très fière que notre gouvernement soutienne des projets comme ceux de Donnacona et de Lac-Sergent, qui permettront d'améliorer les infrastructures municipales d'eau. Ensemble, nous construisons un avenir où l'efficacité des actifs municipaux en eau est renforcée et leur durabilité, priorisée. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Avec ces aides financières dans Portneuf, notre gouvernement confirme son engagement à soutenir le milieu municipal dans la réalisation de projets majeurs. La mise à jour des infrastructures d'eau est essentielle pour assurer la qualité des services à la population. Je salue les villes de Lac-Sergent et de Donnacona, qui se sont mobilisées au bénéfice de leurs citoyennes et citoyens. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Grâce à cette importante aide financière du gouvernement du Québec, ce nouveau réservoir de rétention permettra d'atteindre notre cible de débordements à long terme. La Ville de Donnacona pourra ainsi continuer ses projets de développement local tout en ayant un impact amoindri sur l'environnement. »

Jean-Claude Léveillée, maire de Donnacona

« La réalisation de ce projet dans le cadre du PRIMEAU 2023 est un bel exemple d'étroite collaboration entre la population, l'administration municipale et le ministère des Affaires municipales, permettant la mise en place d'une solution pérenne pour assurer la résilience des résidences principales en zone inondable et la protection de notre lac. »

Yves Bédard, maire de Lac-Sergent

Les aides financières proviennent du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRIMEAU 2023 a été lancé le 17 avril dernier par le gouvernement du Québec. Doté d'une enveloppe de 2,4 milliards, le PRIMEAU 2023 favorise la poursuite des efforts gouvernementaux en matière d'aménagement durable du territoire, d'utilisation responsable de l'eau potable et de gestion des actifs en eau, en accordant des majorations du taux d'aide aux municipalités engagées. Planifié sur 10 ans, le programme permet de mieux prévoir les investissements requis à long terme pour le maintien des actifs municipaux d'eau.

