Le gouvernement du Québec accorde près de 4,4 M$ à Amos

AMOS, QC, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 387 500 $ a été accordée à la Ville d'Amos pour la construction d'un entrepôt municipal.

Situé au 1242, route 111 Est, le nouveau bâtiment comprendra deux aires de stationnement incluant trois portes de garage, trois entrepôts également dotés chacun d'une porte de garage, une salle de repos avec cuisinette et des espaces de rangement.

« La qualité des infrastructures municipales détermine la qualité des services offerts à la population. C'est pourquoi nous nous engageons à soutenir la réalisation de différents projets, partout au Québec. Je suis heureuse que notre gouvernement contribue à établir un nouvel entrepôt à Amos, pour la pérennité de ses opérations et au bénéfice de sa communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je suis ravie que notre gouvernement appuie Amos dans ses démarches pour se doter d'un entrepôt plus spacieux pour ranger et entretenir ses différents équipements et matériaux. Ce nouveau bâtiment permettra de répondre à un besoin de la Ville, en plus de procurer un cadre de travail optimal au personnel. Nous pouvons être fiers de cette belle collaboration! »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement pour son appui, qui permet la réalisation de ce projet essentiel pour les opérations de notre municipalité. Ce nouvel entrepôt vient combler un besoin urgent, en offrant un espace sécuritaire pour nos équipements roulants ainsi que pour le matériel et les pièces sensibles qui ne peuvent être laissés à l'extérieur. Cet investissement nous permettra d'améliorer l'efficacité de nos interventions, afin de mieux répondre aux besoins de toute notre population. »

Sébastien D'Astous, maire d'Amos

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit également une bonification de l'aide financière lorsque des municipalités se regroupent pour concrétiser leurs projets de bâtiments à vocation municipale ou communautaire afin d'améliorer les services offerts à la population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet sera réalisé avec une structure principale en bois. Cette bonification découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

