Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 4 M$ à Danville

DANVILLE, QC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le député de Richmond, M. André Bachand, est fier d'annoncer qu'une somme de 4 028 054 $, provenant du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, a été accordée à la Ville de Danville pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Sur la photo (de gauche à droite) : André Bachand, député de Richmond, Martine Satre, mairesse de Danville, Marie-Pier Dupuis, directrice générale de Danville, et Syndia Caron, directrice des travaux publics à Danville (Groupe CNW/Cabinet de la ministre des Affaires municipales)

Le projet vise à renouveler des conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales, principalement sous les rues Crown, du Dépôt et Nicolet ainsi que sous une partie des rues Grove et Water. Au total, 1 345 mètres de tronçons seront remplacés, ce qui permettra de moderniser une partie importante des infrastructures municipales d'eau de la ville.

Citations :

« Je suis très fière de l'appui que notre gouvernement accorde à Danville pour la modernisation de ses infrastructures d'eau. Avec ce soutien de plus de 4 M$, la Ville sera en mesure d'entreprendre d'importants travaux qui augmenteront la qualité de son service d'aqueduc, en plus de réduire les fuites d'eau potable dans le réseau. Cela rejoint notre volonté, ainsi reflétée par la mise en œuvre du PRIMEAU 2023. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« L'attractivité d'une municipalité passe entre autres par la qualité de ses services publics! Cette somme considérable qui est aujourd'hui octroyée à Danville est une très belle nouvelle. Je me réjouis de savoir que les citoyennes et citoyens bénéficieront directement des travaux qui seront effectués. Merci à la Ville pour son engagement dans ce projet. »

André Bachand, député de Richmond

« Cet investissement hors du commun est essentiel afin de sécuriser nos infrastructures et assurer les développements futurs dans notre ville. Nous sommes très reconnaissants de la diligence avec laquelle le gouvernement nous a accompagnés dans ce dossier. »

Martine Satre, mairesse de Danville

Faits saillants :

L'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du MAMH.

Le PRIMEAU 2023 a été lancé le 17 avril dernier par le gouvernement du Québec. Doté d'une enveloppe de 2,4 milliards de dollars, le PRIMEAU 2023 favorise la poursuite des efforts gouvernementaux en matière d'aménagement durable du territoire, d'utilisation responsable de l'eau potable et de gestion des actifs en eau, en accordant des majorations du taux d'aide aux municipalités engagées. Planifié sur 10 ans, le programme permet de mieux prévoir les investissements requis à long terme pour le maintien des actifs municipaux d'eau.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Anis Telmat, Directeur adjoint, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 438 881-6879, [email protected] ; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746 ; Dominique Samson-Desrochers, Directrice et conseillère politique, Bureau du député de Richmond, 819 469-5602