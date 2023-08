Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,3 M$ à Val-Morin

VAL-MORIN, QC, le 17 août 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, est fière d'annoncer qu'une somme de 3 357 520 $ a été accordée à la Municipalité de Val-Morin pour des travaux d'infrastructures d'eau.

Cette aide financière vise le renouvellement des canalisations d'eau potable vieillissantes qui parsèment plusieurs artères clés de Val-Morin. Plus spécifiquement, ce projet consiste au remplacement de conduites d'eau potable sous la rue de la Rivière, de la station d'épuration de Val-David à la rue Bellerive et de la 10e Avenue à la 7e Avenue, ainsi que sous le chemin de la Gare, de la rue de la Rivière à la 7e Avenue.

Citations :

« La préservation de nos infrastructures municipales et de nos ressources en eau est une priorité pour notre gouvernement. C'est dans cette optique que nous investissons plus de 3,3 millions de dollars pour soutenir Val-Morin dans ses travaux de renouvellement de conduites d'eau potable vétustes. Il est important de souligner que ce projet a pu voir le jour grâce à la collaboration exceptionnelle entre la municipalité et le gouvernement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Je me réjouis de cette aide financière accordée par notre gouvernement pour la modernisation des infrastructures d'eau potable de la Municipalité. Notre contribution est essentielle afin de garantir des services de qualité à la population et de contribuer à créer des milieux de vie sains et sécuritaires. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand

« La réalisation de travaux de cette envergure ne pourrait être possible sans le soutien du gouvernement du Québec. Ayant longuement travaillé à la concrétisation de ce projet, nous accueillons cette annonce avec une grande satisfaction et tenons à remercier le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour cette aide financière. En plus de la mise aux normes de nos conduites d'eau potable vieillissantes, nous profiterons de l'occasion pour procéder à la réfection pleine largeur de l'asphaltage des rues ciblées par les travaux, ce qui offrira un accès plus adapté aux cyclistes et aux piétons entre le cœur de notre village et la piste multifonctionnelle du P'tit Train du Nord. »

Donna Salvati, mairesse de Val-Morin

Faits saillants :

L'aide financière provient du volet 2 du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRIMEAU 2023 a été lancé le 17 avril dernier par le gouvernement du Québec. Doté d'une enveloppe de 2,4 milliards, le PRIMEAU 2023 favorise la poursuite des efforts gouvernementaux en matière d'aménagement durable du territoire, d'utilisation responsable de l'eau potable et de gestion des actifs en eau, en accordant des majorations du taux d'aide aux municipalités engagées. Planifié sur 10 ans, le programme permet de mieux prévoir les investissements requis à long terme pour le maintien des actifs municipaux d'eau.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Marianne Laliberté, Directrice, Bureau de circonscription de la députée de Bertrand, 819 217-7398, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746