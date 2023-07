Programme d'infrastructures municipales d'eau 2023 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 3,1 M$ à Granby

GRANBY, QC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, est fier d'annoncer que des sommes totalisant 3 102 251 $ ont été octroyées à la Ville de Granby pour des travaux d'infrastructures d'eau. Les sommes proviennent du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023.

D'une part, une subvention de 1 386 951 $ est accordée pour le renouvellement de 1 457 mètres de conduites d'eau potable à plusieurs endroits sur le territoire granbyen.

D'autre part, une aide financière de 1 715 300 $ est réservée pour des travaux visant à séparer les réseaux d'égouts unitaires sous la rue Bussière ainsi qu'une partie des rues Maisonneuve et Fournier. Cette intervention est effectuée dans le but de régler une problématique de refoulements d'égouts touchant un peu plus de 8 200 logements; comme le secteur est fortement imperméable, les eaux de ruissellement seront désormais acheminées au réseau pluvial.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir des projets comme ceux de la Ville de Granby. Les aides financières cumulées de plus de 3,1 millions de dollars contribueront, entre autres, à la durabilité des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales du bassin versant Laurent, le plus important de la ville quant à la grandeur et au taux de desserte. Les travaux à venir assureront aussi la pérennité de plusieurs conduites d'eau potable, partout en ville. Cet investissement témoigne de la volonté gouvernementale de soutenir les municipalités dans l'amélioration de leurs actifs en eau. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C'est une vraie bonne nouvelle qu'on annonce aujourd'hui à Granby! Environ 17 300 citoyennes et citoyens s'en réjouiront certainement, puisque les refoulements d'égouts sont un réel enjeu dans leur secteur. Par ailleurs, la réhabilitation de plusieurs conduites d'eau potable est essentielle à la pérennité du réseau. Je salue l'engagement et la collaboration de la Ville pour la réalisation de ces travaux attendus. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« La Ville de Granby est heureuse de bénéficier de cette aide financière du gouvernement du Québec, par l'entremise du PRIMEAU 2023. Ainsi, nous pourrons régler une problématique importante dans le secteur des rues Bussière et Maisonneuve. Les travaux prévus afin d'assurer la réduction des refoulements des eaux usées et la séparation des réseaux d'égouts étaient nécessaires et demandés par les résidentes et résidents. Ce soutien financier permettra leur réalisation, au bénéfice de notre population. »

Julie Bourdon, mairesse de Granby

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRIMEAU 2023 a été lancé le 17 avril dernier par le gouvernement du Québec. Doté d'une enveloppe de 2,4 milliards, le PRIMEAU 2023 favorise la poursuite des efforts gouvernementaux en matière d'aménagement durable du territoire, d'utilisation responsable de l'eau potable et de gestion des actifs en eau, en accordant des majorations du taux d'aide aux municipalités engagées. Planifié sur 10 ans, le programme permet de mieux prévoir les investissements requis à long terme pour le maintien des actifs municipaux d'eau.

L'eau potable est une ressource vitale que le gouvernement du Québec s'est engagé à préserver avec la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable (SQEEP). La collaboration du milieu municipal est essentielle pour poursuivre les actions identifiées par la SQEEP et développer des solutions durables pour protéger cette ressource, notamment en valorisant la pérennisation des infrastructures d'eau. Par le biais du PRIMEAU 2023, les municipalités pourront d'ailleurs profiter de majorations du taux d'aide, conditionnelles à leur engagement envers la SQEEP et la démarche d'élaboration des plans de gestion des actifs municipaux en eau.

Le 30 janvier 2020, un soutien de 238 500 $ a été octroyé à la Ville de Granby , dans le cadre du PRIMEAU, pour le projet de remplacement du système de lavage de surface des filtres 4 et 5 de son usine de production d'eau potable.

