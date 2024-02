Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Plus de 2,5 M$ pour la nouvelle caserne de Saint-Aubert

SAINT-AUBERT, QC, le 28 févr. 2024 /CNW/ - De passage dans la région de la Chaudière-Appalaches, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, accompagnée du député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, a annoncé qu'une somme de 2 557 620 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Aubert pour la construction de sa caserne de pompiers, aujourd'hui inaugurée.

Le nouveau bâtiment, stratégiquement situé sur la rue des Érables, a une superficie totale d'environ 400 mètres carrés répartis sur deux niveaux. Sa structure principale est composée de bois. La caserne comprend notamment une aire de garage avec trois portes pour les camions, une salle de décontamination des habits de combat et un vestiaire avec des douches. À l'étage sont entre autres aménagés des espaces de rangement, un bureau administratif et une terrasse.

Citations :

« Avec les aides financières que nous apportons dans les municipalités, notre gouvernement contribue à la réalisation de projets d'infrastructure importants. La somme de plus de 2,5 millions de dollars accordée à Saint-Aubert démontre une fois de plus notre volonté d'améliorer la qualité des services offerts aux collectivités. C'est pourquoi je suis à la fois fière et enchantée de venir à la rencontre des administrations municipales avec qui nous travaillons en partenariat pour la réalisation de projets comme celui-ci. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« C'est un projet attendu qui voit le jour à Saint-Aubert! Avec le soutien de notre gouvernement, la Municipalité dispose maintenant d'une magnifique caserne de pompiers fonctionnelle et sécuritaire. Je suis heureux pour les Aubertoises, les Aubertois et le personnel du service de sécurité incendie qui bénéficient directement des retombées positives de cette nouvelle infrastructure. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« Grâce à l'aide financière substantielle du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, notre municipalité dispose maintenant d'une installation lui permettant de faire face de façon adéquate aux sinistres tout en offrant un environnement plus approprié et sécuritaire à ses pompières et pompiers. Sans cette aide, jamais nous n'aurions pu réaliser ce projet envisagé depuis plus de 20 ans. »

Ghislain Deschênes, maire de Saint-Aubert

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Soulignons que l'aide financière comprend une bonification de 8 % du taux de base puisque le projet a été réalisé avec une structure principale en bois. Cette majoration découle de la mise en œuvre de la Politique d'intégration du bois en construction, qui favorise l'utilisation de ce matériau en raison de ses nombreux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

