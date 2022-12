Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Plus de 2,1 M$ à Saint-Sixte pour un centre communautaire

SAINT-SIXTE, QC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce qu'une somme de 2 157 480 $ a été accordée à la Municipalité de Saint-Sixte pour la construction d'un nouveau centre communautaire.

L'annonce a été faite aujourd'hui par le député de Papineau et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest.

Le nouveau bâtiment, d'une superficie de 412 mètres carrés, disposera entre autres d'une salle communautaire, d'une salle de réunion, d'une cuisine, d'un entrepôt et de trois salles de toilette, dont une accessible aux personnes à mobilité réduite. À terme, ce projet permettra de remplacer le centre communautaire actuel.

Citations :

« Le gouvernement du Québec accorde beaucoup d'importance à la qualité des infrastructures municipales dans nos régions. C'est pourquoi nous investissons dans des programmes généreux et accessibles qui viennent réellement appuyer les petites et grandes municipalités. En ce sens, je me réjouis que nous puissions aider Saint-Sixte à réaliser cette initiative. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Notre gouvernement octroie un soutien substantiel à Saint-Sixte pour lui permettre de concrétiser un projet qui bénéficiera à sa population. Je suis très fier d'annoncer aujourd'hui que les citoyennes et les citoyens pourront bientôt profiter d'un lieu rassembleur et dynamique. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« La réalisation du projet de centre communautaire permettra de revitaliser le noyau villageois au bénéfice de toute la population de Saint-Sixte. En investissant ensemble dans ce projet, nous investissons dans notre communauté, dans notre qualité de vie et dans notre avenir. »

Matthew MacDonald Charbonneau, maire de Saint-Sixte

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM a été lancé le 13 avril dernier. Ce programme poursuit les mêmes objectifs que son prédécesseur, le RÉCIM, en étant toutefois plus généreux et accessible, notamment grâce à son enveloppe de 600 millions de dollars.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

Twitter twitter.com/MAMHqc

LinkedIn linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected]; Laurence Gillot, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746