Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Plus de 1,4 M$ pour le centre communautaire de Weedon

WEEDON, QC, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Dans le cadre d'une tournée des régions la menant en Estrie, la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, accompagnée du député de Mégantic, M. François Jacques, a annoncé aujourd'hui qu'une somme de 1 438 500 $, provenant du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), a été accordée à la Municipalité de Weedon pour le réaménagement de son centre communautaire. Ce projet poursuit l'objectif du gouvernement du Québec de prioriser le développement et la vitalité socioéconomiques des municipalités et des régions.

Les travaux prévoient l'ajout d'un système de gicleurs de même que l'installation de séparations coupe-feu et de panneaux de gypse permettant d'encapsuler des éléments combustibles, afin d'assurer la conformité du bâtiment aux normes de sécurité. La démolition des murs intérieurs de l'édifice, en vue de le rénover, la réfection du plancher, du plafond et de la toiture, ainsi que le remplacement des portes et des fenêtres font également partie du projet.

Citations :

« Les infrastructures modernes et sécuritaires dans nos municipalités permettent d'augmenter la qualité des services offerts à la population. Je suis donc fière que notre gouvernement contribue au projet du centre communautaire de Weedon; il s'agit d'un lieu rassembleur qui profitera encore longtemps aux citoyennes et aux citoyens de tous âges. Je suis très heureuse d'être en Estrie aujourd'hui pour faire cette belle annonce aux côtés de mon collègue et des gens de la Municipalité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le développement et la vitalité de nos régions, c'est au cœur des priorités de notre gouvernement. La mise aux normes du centre est une excellente nouvelle pour la population de Weedon. Le bâtiment réaménagé offrira un espace collectif plus sécuritaire et adapté aux besoins de la communauté. Je tiens d'ailleurs à souligner la collaboration de la Municipalité, sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. »

François Jacques, député de Mégantic

« Le centre communautaire est nécessaire à la vie sociale de la collectivité. Il abrite plusieurs organismes et s'avère le point de rencontre des citoyennes et citoyens non seulement de Weedon, mais aussi de toute la région. Le centre sert également à briser l'isolement des personnes plus vulnérables et offre plusieurs services - dont la bibliothèque, les cuisines collectives et les repas communautaires - essentiels pour la survie d'une municipalité comme la nôtre. »

Eugène Gagné, maire de Weedon

Faits saillants :

L'aide financière provient du PRACIM, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM a été lancé le 13 avril dernier. Ce programme poursuit les mêmes objectifs que son prédécesseur, le RÉCIM, en étant toutefois plus généreux et accessible, notamment grâce à son enveloppe de 600 millions de dollars.

Ce passage de la ministre des Affaires municipales à Weedon s'inscrit dans le cadre d'une tournée des régions ayant pour but d'échanger avec les élues et élus municipaux des quatre coins du Québec. Lors des rencontres, il est notamment question des dossiers d'actualité et des chantiers prioritaires du MAMH, dont la mise en œuvre du plan de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, le renouvellement de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, et l'importance de favoriser des infrastructures bleues et vertes mieux planifiées et mieux gérées.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook : facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

Twitter : twitter.com/MAMHqc

LinkedIn : linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected]; Raymond Grégoire, Responsable, Bureau du député de Mégantic, 819 214-2763; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746