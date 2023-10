Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec continue d'en faire plus pour les citoyens de Lanaudière

CHARLEMAGNE, QC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - De passage à Charlemagne aujourd'hui, le premier ministre et député de L'Assomption, M. François Legault, a annoncé qu'une somme de 1 381 160 $ a été accordée à la Ville de Charlemagne pour la construction d'un nouvel entrepôt municipal. Il a également profité de l'occasion pour annoncer que le gouvernement soutiendra la Ville dans son projet d'agrandissement et de réaménagement de l'hôtel de ville.

L'entrepôt municipal, situé sur la rue Paul, sera d'une superficie d'environ 370 mètres carrés, répartie sur un niveau, avec une mezzanine. Muni de trois portes de garage, ce nouveau bâtiment offrira l'espace et les commodités nécessaires à la Ville pour ranger ses véhicules, ses abrasifs et ses équipements.

Le projet d'agrandissement de l'hôtel de ville, quant à lui, est en cours d'élaboration. Il a été présélectionné pour une aide financière dans le cadre du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), par le biais duquel les travaux de l'entrepôt sont également soutenus. Les citoyens connaîtront les détails du projet lors d'une annonce qui sera faite ultérieurement, dès que la Ville aura soumis tous les éléments nécessaires pour compléter le dossier.

Citations :

« Je suis fier d'annoncer de belles nouvelles pour la municipalité de Charlemagne, dans ma circonscription de L'Assomption. Notre gouvernement va investir 1,38 M$ dans le projet d'entrepôt municipal, pour enfin pouvoir entreposer les véhicules et équipements municipaux. Le projet d'agrandissement de l'hôtel de ville avance bien aussi, attendez-vous à une annonce dans les prochains mois. C'est très important pour moi, comme premier ministre, mais surtout comme député de L'Assomption, de livrer la marchandise pour Lanaudière. »

François Legault, premier ministre du Québec et député de L'Assomption

« Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation soutient le milieu municipal dans la réalisation de projets d'infrastructures essentiels au bon fonctionnement des services offerts à leur population. À cet effet, plusieurs programmes sont mis à la disposition des municipalités, dont le Programme d'amélioration et d'infrastructures municipales. Je suis fière de l'aide apportée à Charlemagne par le biais du PRACIM. C'est avec des initiatives comme celles-ci que nous contribuons à améliorer nos milieux de vie, partout au Québec ! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Nous sommes profondément reconnaissants envers tous ceux qui ont rendu possible cette subvention pour la construction de notre nouvel entrepôt municipal. Cet investissement sera bénéfique à l'ensemble de notre communauté, autant à nos employés qu'à nos citoyens. De plus, l'ajout de ce bâtiment au sein de notre municipalité en plein essor converge dans la même direction que notre vision actuelle, soit de permettre à la Ville de Charlemagne d'offrir une qualité de vie unique à sa population, de mettre à l'avant-plan nos valeurs environnementales et de dynamiser le développement local. »

Normand Grenier, maire de Charlemagne

Faits saillants :

L'aide financière provient du PRACIM, qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Le PRACIM vise à soutenir l'amélioration, l'ajout, le remplacement et le maintien de bâtiments municipaux. Il prévoit notamment une majoration de l'aide financière pour les municipalités de plus petite taille, de même que pour celles qui se regroupent pour concrétiser des projets communs visant à offrir des services à leur population.

Le PRACIM contribue à l'atteinte des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et de développement durable en offrant aux municipalités une bonification de 8 % de l'aide financière pouvant leur être accordée lorsqu'elles réalisent un projet avec une structure principale en bois, comme dans le cas du projet de l'entrepôt municipal.

